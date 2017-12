Čech z Dubaje. 'Arabské státy bych reprezentovat nechtěl,' říká mladý plavec Karl

Čeští reprezentanti se na mistrovství Evropy v plavání vydali z Chomutova, Prahy nebo třeba Žatce. Jen osmnáctiletý Jakub Karl vyrazil z Dubaje. Mladý český reprezentant žije v arabské zemi odmala, kdy se tam přestěhoval s rodiči. Kodaň 6:35 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Karl (vpravo) se svým trenérem a tréninkovou kolegyní na ME v Kodani | Foto: Ash Morris | Zdroj: Twitter

„Česky mluvím doma s rodiči, častěji mluvím anglicky,“ přiznává Jakub Karl. Před rozhovorem se předem omluví, pokud by něčemu špatně rozuměl, protože při studiu a běžné komunikaci v Dubaji zkrátka česky nemluví.

Do Spojených arabských emirátů se přestěhoval s rodiči ještě jako malý kluk, a to kvůli rodinnému byznysu. „Můj dědeček vlastní Preciosu a táta tam taky pracuje,“ vysvětluje. V jablonecké sklářské firmě měl jednou pokračovat, i proto studuje byznys a informační a telekomunikační technologie, ale sám hnedka zdůrazní, že teď je pro něj důležité plavání.

„Dělal jsem hodně sportů, ale když jsem začal růst, měl jsem skoliózu. Doktoři říkali, že plavání by mi mohlo pomoct. Táta je bývalý tenista, zná sport a ví, že plavání je dobrá rehabilitace na klouby a že by mi to mohlo pomoct,“ vzpomíná 18letý plavec.

Trenér: V šestnácti by chtěl olympijské zlato

Tehdy začal trénovat v klubu Hamilton Aquatics, kde se ho ujal trenér Ash Morriss. „Myslím, že je to hodně pracovitý a rozhodný kluk. Jasně ví, co chce - někdy je až moc horlivý a chce dosáhnout vysokých cílů dřív, než to celý ten proces tréninku umožňuje. Spíše než aby v 16 letech vyhrál olympijské zlato, se musí vcítit do dlouhodobých cílů, kterých by mohl dosáhnout," krotí kouč mladého plavce.

A když to půjde, chce úspěchy přinášet českému plavání. Navzdory tomu, že na závody přiletí do Česka jen dvakrát na povinné republikové šampionáty. S soukromě se pak vrací za babičkou a dědou třeba na Vánoce.

„Narodil jsem se jako Čech, tak bych nechtěl reprezentovat arabské státy. Nejsem odtud a nemám důvod reprezentovat jinou zemi jen proto, že nejsem v Česku,“ vysvětluje Jakub Karl.

Původně měl každý den evropského šampionátu přihlášenu jednu disciplínu. Ale nakonec do bazénu skočil jen jednou, protože se krátce před mistrovstvím vlastní klukovinou zranil.

„Lezl jsem přes plot, uklouzl jsem a plot mi vjel do nohy. Museli mi to zašít, mám tam sedm stehů. Bylo to v Dubaji asi před dvěma týdny,“ zklamaně líčí na hotelové recepci plavec Jakub Karl, i když by raději vyprávěl o kilometr dál u bazénu.