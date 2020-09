‚Pět lidí z osmi muselo jít na testy.‘ Veslaře z Dukly ohrožuje před Primátorkami koronavirus

Současná situace s novým koronavirem ohrožuje i jednu dlouhou sportovní sérii vítězství. O víkendu se pojedou v Praze na Vltavě veslařské Primátorky, které už čtyřicetkrát za sebou ovládla pražská Dukla. Jenže tenhle elitní oddíl teď řeší problém s novým koronavirem. A je nejisté jestli pojede v plánovaném a nejsilnějším složení. Praha 15:46 15. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojka bez kormidelníka Lukáš Helešic (vlevo) a Jakub Podrazil | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Už čtyřicetkrát za sebou ovládla osmiveslice pražské Dukly veslařské Primátorky. Před víkendovým závodem ale není jisté, jestli nastoupí v elitní sestavě. A jestli vůbec pojede posádka složená jen z veslařů Dukly. Důvodem je nový koronavirus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak testy na koronavirus zkomplikovaly situaci veslařům v pražské Dukle

„Pět lidí z osmi muselo jít na testy. Měli jsme jít poprvé na vodu, ale po víkendu kluci řekli, že přišli do kontaktu s nakaženou osobou, tak musíme na testy, nebo 14 dní karanténa. Je to pro nás prekérní situace,“ popisuje nečekanou událost ve veslařské Dukle Jakub Podrazil, jeden ze tří členů plánované elitní posádky, kteří se nepotkali se zmíněnou pěticí.

„Bylo to přes víkend a já byl na chalupě, odříznutý od světa. Já jsem se jim vyhnul těm lidem a kluci, co zůstali ze skifu, tak byli také mimo loděnici.“

Vysvětluje Jakub Podrazil, který jinak trénuje s hvězdným Ondřejem Synkem, a snaží se připravit na dvojskifu tak, aby se dostali na olympijské hry. Synek teď o víkendu neměl v plánu závodit na Primátorkách na osmiveslici.

„Říkal, že by chtěl jet skif, ale kdyby bylo nejhůř, tak by jel obě čísla, ale to by asi nestihl.“

Čeká se na výsledky

V Dukle teď čekají na výsledky testů u veslařů, kteří přišli do kontaktu s nakaženým člověkem – měli by je znát večer. A hledají i možné záložní varianty. Podrazil o tom mluvil i s trenérem Milanem Dolečkem.

„Řešili jsme, jak to poskládat dál, kdyby lidi odpadli. Teď jich máme málo a je tu možnost, že bysme Primátorky jako Dukla nemohli jet,“ přemýšlí Podrazil.

A tak by musela startovat kombinovaná posádka, do které by usedli i veslaři z B osmiveslice Dukly.

My jsme áčkovou loď chtěli skládat z lidí, který trénujou každý den. Ta béčková osma to jsou lidi, kteří už pracují a do toho veslujou. Plus ještě mladší kluci, kteří nemají takovou výkonnost,“ myslí si reprezentační veslař z pražské Dukly Jakub Podrazil.