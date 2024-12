Dva vítězové a neexistující cílová fotografie. Velká pardubická 2024 se zapsala do historie

Poprvé ve stopadesátileté historii Velké pardubické měl letos nejpopulárnější český dostih dva vítěze. O triumf se druhou říjnovou neděli podělili teď už sedminásobný vítěz slavného závodu Jan Faltejsek a Jaroslav Myška, který při své dvaadvacáté účasti ve slavném překážkovém dostihu slavil premiérový triumf. Příběhy roku 2024 Pardubice 16:47 28. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva žokejové Jaroslav Myška a Jan Faltejsek, kteří se podělili o první místo | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: Profimedia

Dlouhé minuty napětí a ticho v areálu východočeského závodiště doprovázely chvíle po doběhu 134. ročníku Velké pardubické, což bylo později vysvětleno neexistencí cílové fotografie.

Poslechněte si, jak dramatické bylo rozuzlení letošního dostihu Velká pardubická

Jockey Club pak uvedl, že při doběhu došlo chybou člověka obsluhujícího cílovou kameru k tomu, že cílová fotografie nebyla pořízena. Při absenci tohoto klíčového důkazu tak musela dostihová komise posuzovat doběh na základě všech ostatních dostupných materiálů a rozhodla o současném vítězství Sexy Lorda a Godfreyho.

Ani Jan Faltesjek víc než 10 minut netušil, jestli se může radovat, nebo ne. „Nemám slov, ale samozřejmě jsem rád. Těší mě, že jsem tam s Jaroslavem, protože on je neskutečný dříč. On nikdy neměl štěstí a dnes sem mu ho trochu pokazil,“ smál se krátce po závodě Faltejsek.

Trpělivý Myška

Jak na situaci reagoval druhý vítěz Jaroslav Myška? „Faltejsek mě pořád štve, ale samozřejmě jsem rád, že to tak dopadlo. Byla to událost, na kterou jsem dlouho čekal. Takže jsem spokojený. Hned po závodě jsem gratuloval Honzovi, protože v tom mžiku, jak tam přilétl, tak jsem si myslel, že tam byl hlavou nebo nosem dřív. Bezprostředně po proběhnutí cílem jsem si myslel, že mě Honza porazil,“ přiznal Myška.

Po poslední proutěné překážce měl Jaroslav Myška náskok, ale pak měl Godfrey silný finiš. „Věděl jsem, že Sexy Lord bude připravený a že mu tato závodní půda bude pasovat, ale bál jsem se, že když přijde do souboje, tak že mu bude chybět závěrečné zatáhnutí. Tuhnul, ale předvedl skvělý výkon. Velký dík patří trenérce. Na překážce Taxis mi zabrzdil, protože je tam černá zeď a kůň na to reaguje,“ popisoval Myška.

Dramatickou situaci na obávané překážce vnímala i trenérka Sexy Lorda Martina Růžičková. „Myslela jsem, že leží. Věděla jsem, že když jenom trochu dobře skočí, tak to skočí. Takhle strašně skočit jsem ho neviděla a vybral si to zrovna na Taxisu. Jenom tím, že Jarda je ekvilibrista a Lord jako guma, tak to ustáli. Kdyby se závodilo na původním Taxisu, tak by tam v jámě zůstali,“ mluvila i trenérka Sexy Lorda Martina Růžičková o problému na Taxisu.

Skvělý skokan Sexy Lord

Přitom právě díky výjimečným skokanským předpokladům se Sexy Lord zařadil mezi vítěze Velké pardubické. „Když se mu povede skok, tak získá jednu nebo dvě délky a koně ho musí dohánět. Pokud byste ho vyslali s ostatními na dostih bez skoků na tři tisíce metrů, tak doběhne za nimi. Jeho síla je ve skoku a Jarda ho do něj umí poslat. Umí krásně vystihnout tempo,“ popsala trenérka Růžičková.

„Je trochu lump v práci a tréninku. Trenérka na něj tak musí být trochu přísnější a ostražitější a nemůže ho nechat chrápat,“ usmívá se jeden z nejzkušenějších českých žokejů, který se do sedla Sexy Lorda dostal až poté, co se jiný skvělý skokan směřovaný manžely Myškovými do Velké pardubické Well Absolut zranil.

Jaroslav Myška se ale „s náhradním koněm“ konečně dočkal vítězství při svém dvaadvacátém startu ve Velké pardubické, přestože se o něj musel dělit s Janem Faltejskem, který byl v sedle Godfreyho.

Neuvěřitelný závěr dostihu 134. Velké pardubické! Dva koně v cílové čáře na nozdry stejně. pic.twitter.com/XbVtzkUAPK — ČT sport (@sportCT) October 13, 2024