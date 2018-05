Dvanáctkrát mimo Itálii, nikdy však mimo Evropu. Italské Giro startuje v Jeruzalémě i s třemi Čechy

Cyklisté jedou na úvod časovku dlouhou 9,7 km. V pelotonu jsou i Češi Roman Kreuziger, Jan Hirt a Zdeněk Štybar. Hirt vloni v tomto závodě debutoval a skončil dvanáctý. Štybar už má zkušenosti z Vuelty a Tour de France, Giro si ale vyzkouší poprvé.

Kreuziger jede Giro počtvrté, v roce 2011 se pátým místem postaral o nejlepší český výsledek v celkovém pořadí. Že závod poprvé začíná mimo Evropu, vítá jako zajímavou změnu, a to i přesto, že pak závodníky čeká náročný přesun na Sicílii.

„Je to zajímavé startovat na jiném kontinentě. Jde o velice atraktivní místo, sám jsem zvědavý, jak to v Izraeli připraví a kolik tam bude fanoušků. Myslím si, že ve spojení Jeruzalém - Řím nějaká návaznost bude,“ řekl Kreuziger před závodem Radiožurnálu.

Právě v Římě budou cyklisté na konci května finišovat.

Cyklisté by se ve Svaté zemi neměli ničeho bát. Závod provází velká bezpečnostní opatření.

Úvodní časovka se jede pouze v Jeruzalémě, začíná i končí na kraji jeruzalémského Starého města. V sobotu čeká závodníky etapa z Haify do Tel Avivu, v neděli poté trasa z Beer Ševy do Ejlatu. Pak se cyklisté letecky přesouvají na Sicílii a do samotné Itálie.

Trať se každopádně vyhne palestinským územím a v Izraeli se pojede pouze v západním Jeruzalémě, který ovládá židovský stát. A pořadatelé také už dopředu ohlásili, že nikdo z týmů nebo závodníků nezrušil svůj start z obavy o bezpečnost.

Za zmínku stojí, že mimo Itálii začínala slavná „Corsa Rosa“ v minulosti dvanáctkrát, nikdy ale přitom neopustila starý kontinent. Cyklisty letos čeká 21 etap a tři a půl tisíce kilometrů. Loňské prvenství obhajuje Nizozemec Dumoulin, který by podle Romana Kreuzigera měl patřit mezi favority i letos.

„Loňský vítěz Tom Dumoulin, Chris Froome ze Sky a určitě bych přidal i Estebana Chávese a Simona Yatese, kteří do okruhu favoritů patří,“ vyjmenovává Kreuziger.

Kdo vyhraje 101. ročník Gira d'Italia, se dozvíme 27. května po dojezdu do Říma.