Dvanáctý muž Giro d'Italia jede závod Kolem Polska. Jan Hirt chce pomoct především svému týmu

Týdenní etapový závod Kolem Polska má bohatou tradici. V zemích hostící dřívější Závod míru jde zcela určitě o nejvýznamnější cyklistické klání. Zvlášť v posledních letech, kdy se mezi vítěze zapsali Daniel Martin, Jon Izagirre, Tim Wellens, domácí Rafal Majka či v roce 2011 mladý Peter Sagan.

Právě dvojnásobný mistr světa ozvláštnil po šesti letech letošní 74. ročník. Po vyloučení na Tour de France si přijel spravit chuť a tři etapy strávil ve žlutém.

Z českých závodníků se největší naděje na celkový výsledek dávali Petru Vakočovi a Janu Hirtovi, který letos zaujal 12. místem na italském Giru. V Polsku však Hirt jedoucí v barvách stáje CCC Polkowice závodí spíše na týmové kolegy.

„Je to pro mě první závod po dovolené a vysokohorském soustředění. Od Švýcarska jsem nezávodil. Že je to závod na rozjetí, úplně říct nemůžu, protože pro tým je důležitý, ale uvidíme, jak to dopadne. Záleží, jak mi pojedou nohy,“ komentoval pro Radiožurnál Jan Hirt.

V průběžném pořadí před páteční závěrečnou etapou byl Čech na 65. místě se ztrátou téměř 16 minut. V příštím týdnu od čtvrtka do neděle bude Hirt k vidění i se svojí stájí na Czech Cycling Tour v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Ani tam ale na vyšší příčky nemyslí.

„Startovat budu, ale uvidíme, jak mi to pojede. Když se podaří, tým bude jenom rád. Rád bych tam zajel slušně, ale letos už bez stresu,“ říká cyklista.

„Konkrétně, že bych se na něco chystal, to letos asi ne. Chci sezónu skočit nějak solidně, ale nic takového jako bylo Giro už ne,“ vzpomíná na největší letošní výsledek Hirt.

V další sezoně by podle spekulací několika italských webů měl oblékat dres stáje Astana.