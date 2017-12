'Dvě kila navíc znamenají ztrátu měsíce dřiny.' Sportovci musejí dodržovat jídelníček i o Vánocích

Chuťové buňky každého z nás jsou různé a ne vždy si můžeme dát takové jídlo, jaké bychom zrovna chtěli. To platí především pro sportovce. Spousta z nich si sice přes svátky odpočine od fyzické dřiny, na zdravou stravu by ale zapomínat ani o Vánocích neměli.

Tip od autora nejlepšího vánočního salátu roku 2017: vařte brambory v solném roztoku i dvě hodiny Číst článek

„Je to řehole starat se o jídelníček. Nějaké masopusty, zabíjačky a Vánoce sportovec nemá právo dodržovat. Musí se umět odměnit, ale musí vědět, kdy se má odměnit,“ říká Radiožurnálu jeden z předních odborníků na zdravou výživu profesor Libor Vítek.

Sportovci by degustovat cukroví rozhodně neměli, a když už, tak ať je to zasloužené. „Ať si odplave trénink, kde se vyšije. Pak ať si dá klidně něco, co není tak úplně zasloužené,“ usmívá se Vítek.

Jídelníčky jednotlivých sportovců můžou být tak trochu nespravedlivé. Například diskaři si můžou dopřát pár vanilkových rohlíčků navíc. Následky jsou ale pro všechny bez rozdílu stejné.

„Není sportovec jako sportovec. U těžkého atleta mi nevadí, když má vyšší procento tělesného tuku, ale jsou sporty, kde každé kilo hraje roli. A pokud se přes Vánoce rozhodí, tak se to vrátí. Dvě kila navíc, to je ztráta měsíční aktivity před Vánocemi,“ vysvětluje Libor Vítek.

'Správná energie na daný výkon'

Základním cukrem, který je zároveň hlavní zdroj energie v celém těle, je glukóza. Právě práce s energií a hladinou glukózy v krvi je velmi důležitá.

„Lidi spíš učíme, aby měli správnou energii pro výkon v tu danou chvíli, to je nejpodstatnější vysvětluje kondiční trenér Josef Andrle, který úzce spolupracuje s předními českými olympioniky.

„V podstatě to jsou všechno superzdraví lidé a regulace těchto látek je velmi rychlá. U člověka, který nemá nějaké onemocnění, to nepoznáme. Ale to ještě neznamená, že je to dobře,“ dodává Libor Vítek.