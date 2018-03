Dvě mouchy jednou ranou. Ostravu Steelers úspěšně vede tandem hrajících trenérů

Není obvyklé, aby trenér jakéhokoliv sportovního mužstva sdělil svým hráčům taktické pokyny, a ty by pak sám plnil na hřišti s nimi. Hrajících koučů bychom ve vrcholovém sportu moc nenašli. Výjimku tvoří třeba Američané Garrett Griffeth a Luke Wildung, kteří v české lize amerického fotbalu vedou tým Ostrava Steelers. New York 8:57 31. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrající trenéři Garrett Griffeth a Luke Wildung | Foto: Ostrava Steelers

V roce 2016 skončil ostravský tým v české lize poslední. Před loňskou sezonou se proto rozhodl pro originální řešení - přivést dvojici hrajících trenérů z Ameriky. A Garrett Griffeth sám uznává, že jeho pozice je poměrně unikátní.

„Ve státech v americkém fotbale nic takového neexistuje a myslím, že i v Evropě je to hodně vzácné,“ popisuje Radiožurnálu hrající kouč Steelers.

Jakkoliv šlo o neortodoxní volbu, výsledek se dostavil ihned, tým se po dvaceti letech probojoval do finále play off, které se jmenuje Czech-bowl. Není proto divu, že před letošní sezonou, která začíná v neděli, mají Steelers vysoké ambice.

„Loni jsme byli úspěšní a pro letošní ročník máme silný základ plný tvrdě pracujících hráčů. Navíc máme skvělé fanoušky, takže očekávání jsou vysoká. Myslím, že máme na to ligu vyhrát. Jde jen o to, aby se to v klíčový okamžik sešlo všechno dohromady,“ říká Garrett Griffeth.

Pozice hrajícího kouče má podle něj jednu nespornou výhodu. Nejen, že dává na hřišti úkoly, ale zároveň je může sám plnit.

„Nastavili jsme systém, ve kterém jsme v první řadě trenéři a až pak hráči. A všichni to tak berou. Já jdu pak hrozně rád příkladem. Když hráčům něco řeknu, tak jsem první, kdo ty věci na hřišti dělá,“ Popisuje Griffeth.

Ekonomické řešení

Ostravě zatím systém hrajících trenérů vycházel. Navíc jde o pragmatické finanční řešení, čehož si všiml předseda České asociace amerického fotbalu Filip Hobza.

„Je to určitě efektivní varianta, protože finanční zdroje českých týmů jsou pochopitelně limitovány. V tomto případě Ostrava získala posilu jak na trenérskou pozici, tak na hráčskou. Dá se říct, že tak zabili dvě mouchy jednou ranou,“ myslí si Hobza.

Ostrava Steelers vstoupí do nového ročníku české ligy zápasem proti Pardubicím 8. dubna. První zápas sezony se odehraje už tuto neděli, kdy se v pražském derby střetnou Prague Black Panthers a Prague Lions.