Dvojnásobná olympijská vítězka, vodní slalomářka Hilgertová ve 49 letech končí profesionální kariéru

Dvojnásobná olympijská vítězka ve vodním slalomu Štěpánka Hilgertová končí v 49 letech profesionální kariéru. Na konci října jí vyprší pracovní poměr v Dukle a dál se chce závodům věnovat jen na amatérské úrovni. Uvedla to v rozhovoru pro web Českého olympijského výboru. Praha 12:05 19. října 2017

Už v červnu Hilgertová připustila, že přemýšlí o sportovním důchodu. „Mě to baví, ale uvědomuji si, že kdybych polevila v tréninku, tak bych nejezdila tak dobře a netěšilo by mě to. A zase si uvědomuji, že na takhle tvrdý trénink už nebudu mít mentální síly a možná ani fyzické, tak to spíš vidím pravděpodobně i na rychlý konec,“ řekla Radiožurnálu.

Od listopadu začne Hilgertová pracovat v České národní bance v odboru vzdělávacích a společenských akcí. Trénovat bude jako amatérka. „Přesto bych to nechtěla prezentovat jako konec kariéry, i když to z určitého úhlu pohledu asi konec kariéry je," řekla serveru czechteam.info.

Úspěšná kajakářka startovala na šesti olympijských hrách od Barcelony 1992 po Londýn 2012. Zlaté medaile získala v roce 1996 v Atlantě a o čtyři roky později v Sydney. Vedle toho má ve sbírce také dva tituly mistryně světa. Letos na jaře se v kvalifikačních závodech neprobojovala do reprezentačního týmu pro vrcholné akce, ale jako náhradnice závodila na mistrovství Evropy. Tam vypadla v kvalifikaci.