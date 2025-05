Edmonton srazil v dalším duelu Dallas 6:1. Oilers ve finále Západní konference NHL vedou 2:1 na zápasy

Hokejisté Edmontonu porazili v play-off NHL Dallas 6:1 a ve finále Západní konference se ujali vedení 2:1 na zápasy. Výhru Oilers v prvním domácím utkání série řídila elitní formace ve složení Zach Hyman, Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins, která nasbírala celkem osm bodů. Edmonton (Kanada) 8:27 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výhru Oilers v prvním domácím utkání série řídila elitní formace ve složení Zach Hyman, Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins, která nasbírala celkem osm bodů | Zdroj: Reuters

Edmonton do zápasu vstoupil aktivněji a po 14 minutách byl odměněn. Nugent-Hopkins zavezl puk do útočného pásma, nabil obránci Evanu Bouchardovi a ten střelou po ledě poslal Oilers do vedení.

O 36 sekund později to bylo 2:0 pro Edmonton a opět u toho byl Nugent-Hopkins. Kanadský křídelník spolu s McDavidem výborně vyřešil přečíslení tři na jednoho a připsal si další asistenci.

Dallas se ve druhé třetině díky brance probuzeného kanonýra Jasona Robertsona dostal na dostřel, 19 sekund před druhou sirénou ale podruhé v zápase udeřil McDavid.

Pojistil si tak první místo v bodování vyřazovacích bojů, kterému vládne o bod před Mikkem Rantanenem z Dallasu a spoluhráčem Leonem Draisaitlem.

Kanadský útočník se v play-off střelecky prosadil po čtyřech zápasech a vylepšil svou bilanci na 22 bodů (5+17) ve 14 zápasech.

„Je to nejlepší hokejista na světě, lidé ale občas zapomínají, jak dobrý je střelec. Myslím si, že v tomhle ohledu je hodně podceňovaný. On se přitom jen snaží vymyslet nejlepší řešení pro tým. A je mu jedno, jestli přihraje, nebo vystřelí,“ chválil McDavida autor dvou branek ze třetí třetiny Hyman.

Díky němu si Edmonton ve třetí dvacetiminutovce pohlídal vedení a nakonec si došel pro jednoznačné vítězství. Hyman utkání zakončil s vynikající bilancí 2+1, první hvězdou zápasu se ale nestal ani on ani McDavid.

Edmonton podruhé za sebou dovedl k výhře brankář Stuart Skinner. Kanadský gólman navázal na čisté konto ze druhého zápasu a ve třetím utkání série inkasoval jediný gól ze 34 střeleckých pokusů.

„Ve druhé třetině jsme ho zasypali 21 střelami, prosadili jsme se ale pouze jednou. Chytal skvěle a Edmonton podržel ve chvílích, kdy to potřeboval nejvíc. Za stavu 3:1 zastavil velkou šanci Tylera Seguina a Edmonton z protiútoku přidal čtvrtý gól. Tam se zápas zlomil,“ řekl Rantanen, jenž asistoval u jediné branky Stars.

Prosadil se navzdory tomu, že mu chyběl centr Roope Hintz. Finský útok, který na levém křídle tradičně doplňuje ještě Mikael Granlund, tak doplnil švédský centr Oscar Beck.

„Chyběl nám elitní centr a hráli jsme venku, přesto jsme po většinu zápasu hráli výborný hokej. Soupeř byl výrazně produktivnější, ale není důvod být zklamaný. Musíme být realisti a doufat, že se Roope co nejdřív vrátí,“ řekl trenér Stars Peter DeBoer.

Dallas domácí Oilers přestřílel 34:24, na druhé vítězství v sérii to ale zdaleka nestačilo. „I když to výsledek neukazuje, musím říct, že jsme vůbec nehráli špatně. Bohužel jsme se nevyvarovali určitých zaváhání, které tak zkušený soupeř jako Edmonton potrestal. Rozhodně ale není důvod se z výsledku hroutit. Je to 1:2 na zápasy a všechno zůstává otevřené. Máme dostatečně zkušený tým, abychom s tím ještě něco udělali,“ řekl Robertson, jenž dal jediný gól Stars a prosadil se poprvé v aktuálním play-off.

Čtvrtý zápas série se hraje v úterý.

Finále Západní konference play-off NHL: Edmonton - Dallas 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) Branky: 15. a 40. McDavid, 44. a 53. Hyman, 15. Bouchard, 58. Klingberg - 36. J. Robertson. Střely na branku: 24:36. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Hyman, 3. Nugent-Hopkins (všichni Edmonton). Stav série: 2:1.