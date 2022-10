Do nejvyšší ženské kategorie jsem šla kvůli konkurenci, říká čtrnáctiletá jetsurfařka z Jihlavy

Eliška Matoušková z Rančířova u Jihlavy má za sebou výbornou sezonu. Závodnice z Vysočiny přestoupila z juniorské do ženské kategorie a jako nováček si vedla víc než skvěle. V Evropě i na světě získala na surfovém prkně se zabudovaným motorem mezi všemi ženami celkové třetí místo.

„Já jsem do kategorie žen chtěla kvůli konkurenci, kvůli tomu, že tam těch holek bylo víc. Vypadalo to odvážněji,“ popisuje jetsurfařka Eliška Matoušková, která se ve 14 letech posunula do ženské kategorie.

Maminka Jana podobné nadšení jako dcera nesdílela. „Ty junioři přece jenom mají trošku větší strach o sebe, dodržují od sebe odstup, neťukají si prkanama a je to bezpečnější,“ říká. Jenže Eliška hned v úvodním závodě mezi ženami vybojovala třetí místo.

„Nikdo z těch žen se nevzdá, chceme tam být všechny naráz. A jelikož jedeme stejně rychle, tak být u tý jedný bojky je strašně nebezpečný a docela masakr. Jede nás 12 naráz a takhle nás musí být stejně v každý zatáčce,“ vysvětluje jetsurfařka Eliška Matoušková.

Závody za mořem

Letos si mimo jiné zazávodila až v dalekém Mexiku. „Krásný, jsem ráda, že jsem se tam mohla podívat. Zrovna v těch dnech tam sice bylo velké vedro, takže bylo hrozné v tom závodit, ale jinak jsem si Mexiko moc užila.“

Právě v Meixku ji vysoké teploty a výstroj dělaly těžkosti. „Surfař má na sobě chrániče na holeně, vestu, chránič na krk a helmu. Přes tu helmu se dýchá špatně,“ dodává jetsurfařka.

Zatímco dívka Eliška soutěží s ženami na vodě, maminka Jana na břehu mírně trne. „Srdce vám tluče, žaludek máte v krku a doufáte, že to bude dobrý,“ popisuje Jana.

Jestliže je dobrá známka za tři, tak letos to opravdu bylo dobré, Eliška Matoušková totiž obsadila na jetsurfu mezi ženami v Evropě i na světe třetí místo.

„Jela jsem na první závody s tím, že budu pouštět, protože mě všichni dojedou. Že budu třeba 12-13 a nedostanu se ani do finále, do kterého se kvalifikuje jen prvních 12. A nakonec jsem skončila třetí. Jsem fakt ráda, že jsem to vůbec udržela na to třetí místo. A příští sezonu se uvidí,“ vyhlíží už teď nadcházející sezonu jetsurfařka Eliška Matoušková.