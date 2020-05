‚Posledních tisíc metrů bylo brutálních.‘ Buchmann předvedl nejrychlejší Everesting, o rekord ale přijde

What did @EmuBuchmann need to climb Everest yesterday in @oetztalcom?



️ 162 kilometres

⏰ 7 hours 28 minutes

7 bars

11 bidons

⚡ 6870 kcal

6 gels #Ötztal #Oetztal #Bikeötztal #Bikeoetztal #TirolinHochform #Tirolatitsbest #everestchallenge #everesting pic.twitter.com/LfWWaewxLj