Cyklokrosař Hekele znovu dopoval. Za opětovné porušení pravidel nesmí závodit až do roku 2033

Cyklokrosař Emil Hekele měl opět pozitivní dopingový nález. Za druhé provinění proti antidopingovým pravidlům má zastavenou činnost na osm let do roku 2033. Ve vzorcích, které bývalý český šampion odevzdal mimo soutěž 18. prosince 2024, byla nalezena zakázaná látka erythropoetin (EPO). Uvedl to cyklokrosový svaz na svém webu.

Praha 9:23 4. června 2025