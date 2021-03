‚Moč neměl nikdo pod kontrolou.‘ Cyklokrosař Hekele nařkl dopingové komisaře. Výbor tvrdí, že pozdě

Emil Hekele si loni splnil sen, když poprvé v kariéře oblékl dres republikového šampiona v cyklokrosu.

Jenže o několik měsíců později, přesněji 9. září 2020, byl tehdy úřadující mistr jedné z nejnáročnějších cyklistických disciplín pozitivně testován na přítomnost zakázaných látek v moči.

„Nikdy jsem to neměl zapotřebí, ani jsem o tom neuvažoval. Chtěl jsem si užít dres mistra republiky, protože kdo jede v nějakém mistrovském dresu, je prostě vidět,“ zdůrazňuje pro iROZHLAS.cz věkem i najetými kilometry zkušený závodník.

Pro třiačtyřicetiletého cyklistu, kterého ovšem šlapání do pedálů nikdy neživilo, znamená čtyřletá stopka jediné: konec kariéry.

Hekele užití anabolických steroidů clebuterol a oxandrolon, které měl podle dopingové kontroly v moči, rezolutně odmítá. „Jezdím na kole po práci, v minulosti jsem závodil za Duklu a nikdy jsem to (doping) neměl zapotřebí a ani jsem o tom nikdy neuvažoval,“ vysvětluje rodák z Loštic.

Výhrady ke kontrole

V závěru zářijového čtyřdenního reprezentačního soustředění v Bělé pod Bezdězem absolvoval tehdy úřadující cyklokrosový šampion kontrolu pod dohledem dopingových komisařů. Ta ale podle něj neproběhla v souladu s pravidly Antidopingového výboru České republiky.

„Dopingoví komisaři si ani neověřili moji totožnost, klidně jsem jim mohl nadiktovat smyšlené údaje. Bez dozoru mě pustili do restaurace pro pivo a vůbec mě nekontrolovali. Samotná kontrola pak neprobíhala v uzavřeném prostředí - ta místnost byla dostupná pro kohokoliv z ulice i z hotelu, stejně tak záchod. Komisaři neměli vzorek moči pod kontrolou po celou dobu průběhu kontroly a paní komisařka navíc během kontroly pila pivo,“ vyjmenovává Hekele důvody, které sepsal v dokumentu pro Arbitrážní komisi Národní sportovní agentury (přečíst si ho lze na konci článku).

Arbitrážní komise Národní sportovní agentury Je národním odvolacím orgánem ve smyslu Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, účinné od 1. 1. 2021.

Předseda:

JUDr. Jan Žák

Členové:

Mgr. Daniel Košťál

David Lafata

JUDr. Jakub Lněnička

Mgr. Ondřej Pecák

Právě Arbitrážní komise NSA bude v úterý 30. března projednávat Hekeleho odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise Českého svazu cyklistiky.

Reakce Disciplinární komise

„Chtěli jsme Emilovo tvrzení konfrontovat s tvrzením dopingových komisařů, ale Antidopingový výbor řekl, že vyslýchaní nebudou a přišlo pouze písemné vyjádření,ve kterém bylo deklarováno, že vše proběhlo v pořádku,“ reaguje na dotaz iROZHLAS.cz předseda disciplinárky David Průša.

„Disciplinární komise není policejní orgán, tak nemáme pravomoc ty komisaře předvolat. Výslechy jsou na bázi dobrovolnosti a my je předvolávali dvakrát. A dvakrát to bylo odmítnuto. Takovou pravomoc, abych si pro ně dojel, to nemám,“ dodává.

Reakce komisařů

Server iROZHLAS.cz se pokusil i tak získat reakci dopingových komisařů, kteří jsou v Protokolu dopingové kontroly ze dne 9. září 2020 podepsáni. Na dotaz odpověděl pouze zástupce ředitele Antidopingového výboru Tomáš Vávra.

„Sportovec na konci dopingové kontroly podepisuje Protokol o dopingové kontrole, ve kterém se může vyjádřit k jejímu případnému nestandardnímu průběhu. Toto vyjádření učiněno nebylo. Pokud sportovec namítá postup dopingových komisařů zpětně a dokonce až poté, co mu byl oznámen výsledek dopingové kontroly, může podat stížnost adresovanou Antidopingovému výboru. K dnešnímu dni žádnou stížnost výbor neeviduje a z tohoto důvodu se nelze k uvedeným prohlášením konkrétně vyjadřovat,“ sdělil redakci v e-mailu Vávra.

Inspiroval ho otec

Pro Emila Hekeleho je sport životním stylem, a ačkoliv je otcem dvou dětí, podle svých slov dělá s manželkou vše proto, aby společný čas trávili hlavně aktivně.

„Chtěl jsem se přiblížit tátovi, který byl úspěšný cyklista. Od dětství jsem vyhrával, pak jsem přišel z dorostenců do Dukly a druhý rok mezi muži jsem byl mistr republiky na dráze. Nejsem člověk, který by ve 40 letech spadl z Marsu, nebo z višně, začal jezdit na kole a hned vyhrál mistrovství republiky,“ popisuje ve zkratce svoji kariéru na dvou kolech muž, který nejen urputným výrazem ve tváři během výkonu připomíná svého slavného jmenovce Zátopka.

Emil Hekele | Foto: Michal Sváček | Zdroj: Profimedia

Poté, co se nad účastníkem tří světových šampionátů začalo vznášet podezření z užití zakázaných látek a následně jejich přítomnost potvrdil i test vzorku B, nemohl prý ani spát. Hekelemu stále připadalo, že se jedná o špatně načasovaný vtip, jak situaci popisuje.

Odvolání

„Hodně lidí mě podpořilo. Nejde mi už o cyklistiku, abych pokračoval dál, ale chtěl jsem poslední rok své kariéry užít dres mistra republiky. Někdo mi věří, někdo může pochybovat, ale já vím o své nevině. Proto jsem se bránil a chci se očistit a říct, jak to bylo,“ vypráví sportovec, který se nikdy nebál otevřeně kritizovat poměry v českém cyklistickém prostředí a jedním dechem dodává, že se klidně může jednat o komplot.

Konkrétní osoby, které by mohly mít zájem jméno Hekele navždy poškodit, však raději jmenovat nechce.

„Odvolal jsem se proti rozhodnutí Českého svazu cyklistiky u Národní sportovní agentury, která má od nového roku na starosti i tyto záležitosti a čekám na vyjádření. Kdyby se to nepovedlo, tak jsem se nazávodil dost. Trpěla rodina, že jsem byl pořád pryč. Nikdy jsem to nedělal pro peníze, sport mě bavil, ale do cyklistiky jsem víc vkládal, než bych díky ní vydělal,“ říká Hekele.

Odvolací dopis Arbitrážní komisi Národní sportovní agentury, kde Emil Hekele uvedl důvody, proč podle něj antidopingoví komisaři nepostupovali podle platných regulí: