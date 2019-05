Fanoušci v Turecku se na semifinále NBA nepodívají. Za Portland hraje Erdoganův kritik Kanter

Sportovní fanoušci v Turecku kvůli pivotovi Enesi Kanterovi neuvidí v televizi boje o titul v NBA. Stanice S Sport neodvysílá přenosy ze zápasů Portlandu, protože turecký pivot ve službách Trail Blazers je veřejným kritikem prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a tamní úřady ho považují za člena teroristické organizace. Istanbul 18:22 15. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turecký pivot Enes Kanter z Portlandu brání Nikolu Jokiče z Denveru ve čtvrtfinále play off NBA | Foto: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Turecké úřady už Kanterovi v roce 2017 zrušily pas a požadují vydání mezinárodního zatykače na šestadvacetiletého basketbalistu, který Erdogana dlouhodobě kritizuje. Za urážku mu hrozí v Turecku až čtyřleté vězení.

Nyní Kanter s Portlandem bojuje v semifinále NBA proti Golden State. První duel se hrál v noci na středu a Kanter a spol. prohráli.

Souboje play off NBA se přitom v Turecku vysílají od 90. let. Zástupci televize S Sport již s předstihem informovali, že pokud by se Portland dostal přes úřadující šampiony Warriors do finále ligy, ani tato série se na obrazovky nedostane.