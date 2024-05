Ledecká si pochvaluje lyže a těší se na příští sezonu. ‚Chtěla bych dát nějaký obřák na svěťáku,‘ říká

Ester Ledecké skončila zima, která takhle s odstupem vypadá znovu velmi úspěšně. Vyhrála všechny tři závody Světového poháru na snowboardu a jeden na lyžích. Česká reprezentantka se až teď vrátila z tréninku na horách, kde je na ledovcích stále hodně sněhu. Praha 15:29 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lyžařka Ester Ledecká v cíli závodu | Foto: Alessandro Trovati | Zdroj: ČTK, Profimedia

„My jsme vlastně doposud testovali, až doteď jsme byli v Söldenu,“ až se Ledecká naoko divila, proč končí Světový pohár tak brzo, když je sněhu všude dost. Teď, když už je v pořádku, by ráda závodila, protože v zimě si to moc neužila. Většinu závodních dní byla nemocná, a když už se sama potíží zbavila, musela dávat pozor, aby zase někde něco nechytla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co Ledecká na tiskové konferenci řekla o svých problémech se zdravím a plánech na sezonu

„Dáváme si s celým týmem velký pozor, abychom se tolik nevídali s ostatními lidmi. A když je někdo z rodiny nemocný, tak se od nich často izolujeme. Což je komplikovaná záležitost, vzhledem k tomu, že se s rodinou vidíme tak málo, tak občas je to dost smutné, že se musíme izolovat, když jsou nemocní,“ přiblížila opatření, která kvůli zdravotnímu stavu s týmem dodržovala.

Teď už má konečně čas, a tak se dojde podívat na zápasy českých hokejistů na domácím mistrovství světa. A také splní, svým sponzorům co by rádi, takže tráví čas natáčením a na různých akcích. Konec jejího letošního lyžování se blíží, ale pár věcí si snaží ujasnit ještě předtím, než na konci srpna znovu odjede na soustředění.

Nemoc, zranění i negativita na sítích. Ledecká je i přesto s uplynulou sezonou spokojená Číst článek

„Já bych chtěla ještě dát nějaký obřák na svěťáku. Akorát si musím sjet nějaké body, abych nejela úplně poslední. Abych měla nějakou šanci se třeba probojovat do třicítky, do druhého kola, to by bylo super.“

„Takže teď budeme trochu trénovat i ten obřák. Ono se to samozřejmě promítne i do těch dalších disciplín, protože je to technická disciplína a je to vždycky fajn, když si to nejdříve zkusíte v pomalé rychlosti,“ nastínila plán tréninku na novou sezonu.

A i když to ještě nemá potvrzené, chtěla by pokračovat na stejných lyžích.

„Ještě nemáme nic podepsaného, ale zatím jsem moc spokojená s celým týmem. Všichni ti testovací jezdci, kteří mi pomáhají, aby ty lyže pořád byly na sněhu a pořád jezdily. Takže já jsem s nimi moc podepsaná a chtěla bych to zase podepsat,“ pochvalovala si spolupráci s firmou Kästle.

Je pravdou, že za dva roky si jich Ester Ledecká moc neužila, pořádně na nich závodila jen pár týdnů.