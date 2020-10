Chtěla bych to zase posunout, říká Ledecká před sezonou. Znovu chce kombinovat lyže a snowboard

Ester Ledecká bude o víkendu na startu nové sezony Světového poháru lyžařů. V posledních dvou letech sice v úvodním obřím slalomu v Söldenu nezávodila, letos má ale díky výsledkům z minulého ročníku možnost startovat ve všech disciplínách. A tak zvolila i závod, ve kterém má do naprosté špičky daleko. Söldenu 11:55 14. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká s trenérem Tomášem Bankem | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Ledecká se připravuje na novou sezonu Světového poháru a dočká se už tento víkend, kdy pojede v rakouském Söldenu obří slalom na lyžích.

„Já bych řekla, že se těším stejně, jako každý rok, takže jako malé děcko,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál dvojnásobná olympijská vítězka.

Radost ze závodění mohla mít naposledy v únoru, takže proto už chce stát Ester Ledecká ve startovní bráně. Laťku z minulé sezony si nastavila vysoko, zopakovat celkové desáté místo ze Světového poháru bude složité.

„Chtěla bych se zase o kousek posunout, ale myslím, že tuhle odpověď budu říkat stejně, před každou sezonou. Prostoru je tam hodně a budeme mít co dělat několik let. Pracuji na tom každý den, tak se to snad brzy projeví,“ vysvětluje pětadvacetiletá sportovní obojživelnice.

Názor trenéra

„Ester se znovu rozhodla kombinovat snowboard a lyže. Na můj vkus je snowboardu dost, možná víc než loni, ale protrénovali jsme dobře na jaře, takže se tam nějaký prostor otevřel,“ dodává její lyžařský trenér Tomáš Bank za cinkání kravských zvonců a zurčení potůčku pod Kaunertalem, kde se v posledních týdnech připravovali na ledovci.

Teď se tým přesunul o dvě údolí na východ do Söldenu, kde čeká Ester Ledeckou v sobotu obří slalom. Tedy disciplína, kterou naposledy v závodě jela před dvěma a půl lety.