Vzala jsem to na sebe. Při vyrovnaných koncovkách zápasů si věřím, přiznala po postupu Holešínská

Česká ženská basketbalová reprezentace porazila v předkole play-off Řecko 79:76 a postoupila do čtvrtfinále mistrovství Evropy. O bezprostřední dojmy po zápase se pro Radiožurnál Sport podělila Petra Holešínská, která 19 body a důležitými trestnými hody v koncovce výrazně pomohla k vítězství. Tel Aviv 20:45 19. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Holešínská byla tahounkou českého týmu v závěru osmifinálového utkání proti Řecku | Zdroj: Profimedia

Co pro vás znamená postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy?

Je to moje první účast na mistrovství světa, takže je to speciální. Jsem ráda za holky i za trenéry, protože si myslím, že jsme si to zasloužily. Občas ten náš basketbal nevypadá moc hezky, ale je to ubojované. Emoce jsou hodně vysoko.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Petrou Holešínskou po postupu basketbalistek do čtvrtfinále mistrovství Evropy

Prostřílela jste se k devatenácti bodům a trestné hody byly asi velké nervy, že?

Tak velké nervy to zas nebyly. Bohužel v prvním zápase jsem nedala tři šestky, tak jsem si řekla, že už musím všechny dát. V důležitých momentech si věřím a i ve Španělsku jsem si během sezony při vyrovnané koncovce pro fauly chodila. Takže jsem si proti Řecku na šestky věřila.

I když se vám nepovedly střely z dálky, tak vám vyšly koše s faulem. Nebyla jiná cesta?

Určitě to není moje typická hra, takhle najíždět, ale jsem skórer, takže jsem to jako jedna ze zkušenějších hráček musela vzít na sebe. Mrzí mě, že mi ty trojky tolik nepadají, ale snad ve Slovinsku v nové hale to bude něco jiného.

Podle očekávání v zápase dominovaly dvě pivotky Řecka, co říkáte na jejich výkony?

Jsou to top evropské hráčky, Fasulaovou znám ze španělské ligy. Je specifická v tom, že i když je vysoká, tak je hodně pohyblivá a zakončuje skvěle pravou i levou rukou. Popasovaly jsme se s tím jako tým a řekly jsme si, že dvě hráčky nás neporazí.

Hodně vám pomohly Veronika Šípová a Dominika Paurová. Bylo to tak?

Určitě. Obě nám hodně pomohly, bojovaly na doskoku s pivotkami. Respekt před Dominikou, která toho na turnaji tolik neodehrála, ale přišla na hřiště se skvělou energií, měla pár zisků a doskoků.

České basketbalistky udolaly Řecko. Po deseti letech si zahrají čtvrtfinále mistrovství Evropy Číst článek

Znovu to byl zápas bez diváků, jak bylo zvláštní hrát tak důležitý zápas v prázdné hale?

Je to zvláštní, ale energii si musíme vytvořit sami. V prvním poločase se nám to úplně nedařilo a byli jsme takové chcíplé. Když jsme začali věřit, že je můžeme porazit, tak se přidala i lavička. Určitě děkujeme fanouškům a rodičům, kteří nás podporovali i v době, když se zrovna nedařilo.

Budete před přesunem do Slovinska oslavovat?

Oslava bude určitě v autobuse, ale už se chceme soustředit na Maďarsko. Bude to těžký zápas, ale ze čtyř týmů je to nejhratelnější soupeř. Připravíme se na ně.

Pomůže vám, že se hraje až ve čtvrtek?

Samozřejmě, nohy už jsou trochu cítit. Bohužel nás čeká ten přesun, nemáme to úplně blízko, ale aspoň přijede víc fanoušků. Dorazí i rodiče, taťka zatím nemohl přijet, protože měl mláďata orlů a sokolů, takže se o ně musel starat. Teď už přijedou, za což jsem moc ráda.