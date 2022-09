Chtěli jsme bojovat až do úplného konce, mrzelo Audu. Basketbalisty nadchla rekordní návštěva

Čeští basketbalisté před rekordní patnáctitisícovou návštěvou v libeňské hale podlehli na mistrovství Evropy ve druhém utkání ve skupině favorizovanému Srbsku 68:81. I bez odpočívajícího Tomáše Satoranského zlepšeným výkonem ve druhé půli donutili soupeře vrátit na palubovku všechny své hvězdy a ukázali potenciál. Praha 8:26 4. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Auda. | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

Čeští basketbalisté prohráli i druhý zápas na mistrovství Evropy, tentokrát s favorizovaným Srbskem.

„Ať už to skóre bylo jakékoliv, tak jsme chtěli bojovat až do úplného konce a ukázat, že můžeme držet krok s takovým soupeřem a určitě nám to dodá sebevědomí do zápasů, které ná ještě čekají,“ křičel basketbalista Patrik Auda do mikrofonu v mixzóně O2 arény.

Jinak to nešlo, protože rekordní počet 15 tisíc 67 diváků v Česku na basketbale byl opravdu hodně hlučný, i když nutno podotknout ne úplně celý zápas.

„Je to neuvěřitelné, já byl hrozně rád, že se lidé nechali strhnout tím, že jsme nechali srdce na hřišti a opravdu za námi stáli. Atmosféra byla na české poměry neuvěřitelná a chtěl bych hrozně poděkovat fanouškům, protože tohle byl opravdu basketbalový svátek a všichni jsme si ho užili,“ shodují se Ondřej Sehnal s Tomášem Kyzlinkem.

Prohra ale dobrý výkon

Češi sice prohráli pošesté v řadě ale proti jednomu z favoritů celého turnaje na medaili ukázali minimálně po přestávce potenciál.

„Byly okamžiky, kdy jsem slyšel opravdu minimálně deset tisíc hlasů, což je super a já bych chtěl takovou atmosféru na každý zápas v Česku,“ přál by si Sehnal.

„To, že tady byla taková účast je neskutečný úspěch pro basket a doufám, že si to lidi užili a neodradilo je to od toho, aby přišli na další zápasy a fandili nám takhle dál,“ doplnil Sehnala Jan Veselý.

Čeští basketbalisté čekající na první výhru to budou i ve zbytku pražské skupiny potřebovat, a hned v pondělí po dnu volna obzvlášť - od 17.30 nastoupí proti outsiderovi z Nizozemska a nutně potřebují zvítězit.