Všechno jsme zlomily skvělou defenzivou, chválí si po postupu basketbalistek trenérka Ptáčková

Trenérka českých basketbalistek si po výhře 69:49 nad Nizozemskem chválila především skvělou defenzivu. Do utkání nasadila všech dvanáct hráček ze soupisky a ocenila i přínos kapitánky Březinové. Nejen o obraně mluvila Romana Ptáčková v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Po vítězné postupové bitvě přichází úplně zmáčená trenérka Romana Ptáčková. Po čem teď voníte?

Ušetřily mě. Naštěstí mě polily jen vodou.

Jaké jsou pozápasové pocity?

Pětibodový polštář v basketbale neznamená nic, což už poznalo hodně týmů. Bylo to pro nás psychicky náročné, protože to bylo vabank. Jedno utkání, kdy se musí zadařit. Všechno jsme ale zlomily skvělou defenzivou.

Prvních šest bodů českého týmu vstřelila kapitánka Renata Březinová. Bylo to důležité i pro mladé hráčky?

Podala skvělý výkon. V Polsku nemá úplně na růžích ustláno, nehraje, nepřijela ani ve skvělé kondici. Na pivotku je chytrou hráčkou, dokázala svoje nedostatky nahradit něčím úplně jiným. Přehrála Treffers, která hrála Euroligu a pořád hraje v zahraničí. Březinová devatenáct, Treffers nula, to mluví za vše.

Ze začátku zápasu tam byl i nesportovní faul, musela jste trochu klidnit hormony?

Ne. Nechtěly jsme je nechat rozstřílet, musely jsme je tlačit. Corneliusová dala jen dva body, což svědčí o naší skvělé defenzivě.

Všech dvanáct hráček se zapojilo do hry a skórovalo. Jakou vám to udělalo radost?

Obrovskou. Je to moje filozofie. Když to jen trochu jde, tak se snažím dát šanci všem hráčkám. Dělala jsem to tak u mládeže i dospělých v Hradci Králové. Je potřeba se nebát. Emma Čechová třeba byla ke konci zápasu naprosto rovnocennou hráčkou.

Razantně jste omladila kádr, jak moc týmu pomůže, že zažije zkušenost na evropském šampionátu?

Zkušenosti jsou neocenitelné. Nesmí se o tom omlazení jen mluvit, ale musí se jim šance dát. Dalších několik výborných hráček čeká na šanci, takže se určitě můžeme na něco těšit.