Nehrajeme hezký basketbal, ale s naší bojovností můžeme dojít daleko, burcuje kapitánka Březinová

České basketbalistky na mistrovství Evropy porazily Izrael 61:52 a postoupily ze skupiny, což se jim na předchozích třech šampionátech nepovedlo. Do utkání s domácími šly Češky s vědomím, že i prohra o jedenáct bodů by ještě stačila k postupu. O tom rozhodla výhra Belgie nad Itálií ve vyrovnané bitvě, která předcházela českému zápasu. I o tom mluvila kapitánka českého týmu Renáta Březinová v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Tel Aviv 20:40 18. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitánka Renata Březinová (vpravo) dotáhla český tým do osmifinále mistrovství Evropy | Zdroj: Profimedia

Sledovaly jste utkání mezi Belgií a Itálií?

Holky na to v šatně docela koukaly, ale já jim řekla ať to vypnou. Mě to absolutně nezajímalo a chtěla jsem jít za vítězstvím v našem zápase. Samozřejmě po očku se podíváte, ale my musely vyhrát.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si kapitánku českých basketbalistek Renátu Březinovou po postupu do osmifinále mistrovství Evropy

V zápase s Belgií jste měly tragický vstup do utkání, proti Izraeli to bylo úplně opačné. Čím jste to otočily?

Asi jsme byly skvěle nahecované a skvěle jsme vstoupily do zápasu. Pak to ale vypadalo, jako kdyby jsme lehce usnuly na vavřínech. Myslely jsme si, že náskok deseti bodů nám stačí a začaly jsme dělat hrozné blbosti. Oni trošku přitlačily, rozhodčí něco nepískli a už to bylo zbytečné drama.

Veronika Voráčková týden a půl skoro ani netrénovala a nyní dala za tři minuty osm bodů. Co na to říkáte?

Ona se určitě šetřila na Izrael. Ne, samozřejmě si dělám srandu. Jsem s ní na pokoji, takže vím, že jí to dost bolí. Myslím si, že musela hodně zkousnout a moc nám její body pomohly. Přišly zrovna v době, kdy se nikdo z nás nemohl trefit. Přinesla svěží vánek, což bylo super a díky bohu za to. Doufám, že bude v pohodě i na osmifinále.

České basketbalistky na závěr skupiny zdolaly Izrael. Na mistrovství Evropy si zahrají osmifinále Číst článek

Po osmi letech slavíte postup ze základní skupiny, jaký to je pocit?

Skvělý. Další krok už je do elitní osmičky, což je pro mě mega cíl. Pokusím se holky vyhecovat, protože teď už je to o největší bojovnosti. Neznáme soupeře, ale je to skvělé. Pokud dostaneme hodně zkušený basketbalový tým, tak to pro nás bude asi nedosažitelný cíl, ale s méně basketbalovým týmem to můžeme ubojovat.

V zápase jste měly patnáct ztrát, v předchozích dvacet a devatenáct, což je dost vysoké číslo..

Bohužel. Musíme se vyvarovat přihrávek na první dobrou. Mladší holky si myslí, že vidí první volnou hráčku, tak to tam musí zahrát. Musí se ještě tu hru naučit číst. Pokud chceme jít dál, tak to musíme zlepšit.

Jaké to bylo poprvé na turnaji si zahrát před větším množstvím diváků?

Nic moc, protože jsme se moc neslyšely. Mám teď vyřvané hlasivky, takže uvidím, zda budu zítra vůbec mluvit.