Eurobasket jako šance pro mladé hráčky. České reprezentantky sbírají zkušenosti a minutáž

Česká ženská basketbalová reprezentace bude hrát na mistrovství Evropy v neděli od 17 hodin důležitý zápas s domácím Izraelem. Pokud ho zvládne, tak poprvé od roku 2015 postoupí na evropském šampionátu ze skupiny. To by byl velký úspěch vzhledem k tomu, že pro pět hráček je to vůbec první eurobasket v kariéře. A třeba pro osmnáctiletou Dominiku Paurovou byly zážitkem už přípravné zápasy před turnajem.

Tel Aviv (Izrael) 15:51 17. června 2023