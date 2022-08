Welsch před Eurobasketem: Černým koněm bude Česko. Na titul tipuji Srbsko, Francii nebo Německo

Už v pátek v Praze vstoupí čeští basketbalisté do mistrovství Evropy zápasem proti Polsku. Velká očekávání, která měli fanoušci, ale tým kolem Tomáše Satoranského v přípravě a kvalifikačních zápasech o světový šampionát nepotvrdil. Důvodem bylo i zranění české hvězdy, u které není jasné, jestli se mistrovství zúčastní. Bývalý hráč NBA Jiří Welsch ale pro server iROZHLAS.cz řekl, že týmu pořád věří a považuje jej za černého koně turnaje. Praha 7:00 31. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští basketbalisté během zápasu s Maďarskem v Chomutově | Foto: Jan Šťastný | Zdroj: ČTK

Jak hodnotíte přípravu českého národního týmu na Eurobasket, kdy hlavně po obou kvalifikačních zápasech na mistrovství světa s Francií a Maďarskem, pokud je tedy zařadíme do toho přípravného bloku před mistrovstvím, se na mužstvo snesla poměrně velká vlna kritiky?

Asi bych trošku opravil to, že zápasy s Francií a Maďarskem nebyly příprava, i když byly součástí toho bloku, ale jednalo se o oficiální zápasy, které měly svůj vlastní význam. Hodnotil bych ji neočekávaně, ať už z pohledu výkonů nebo výsledků nebo z toho, jak ten tým fungoval.

Jiří Welsch | Foto: JHPhoto / Česká editoriální fotografie | Zdroj: Profimedia

Samozřejmě na to mělo vliv hodně faktorů, některé z nich nebyly přímo pod naší kontrolou - mám teď na mysli nějaké absence a nějaká zranění. Ale asi nikdo nečekal, že pět dnů před Eurobasketem budeme vést tyto rozhovory a že spíš budeme vést rozhovory trochu jiného typu.

Co týmu chybělo, aby porazil Francii, protože ten zápas měl docela dobře rozjetý?

Jedna věc je vyhrát poločas a druhá věc je vyhrát 40 minut. Můžu ze zkušenosti říct, že jsem hodně zápasů v kariéře proti velmi dobrým týmům - ať už v národním týmu nebo v klubovém basketbalu - vedl po 20 minutách a nakonec to skončilo docela jednoznačnou prohrou.

Takže co týmu chybělo proti Francii? Myslím si, že chybělo hodně věcí. V tom výkonu mi scházelo to, že se bude bojovat do poslední minuty, ačkoliv se samozřejmě zápas vyvíjel velmi nepříznivě. Tam mi nejvíc chybělo to, že se prostě nesložíme a že se bude bojovat za jakéhokoliv stavu a do poslední minuty, respektive poslední vteřiny zápasu.

Jsme trochu v rozkladu, přiznává po prohře basketbalistů s Maďarskem pivot Balvín Číst článek

A zápas Maďary, který byl extrémně vyrovnaný? Co by si z něho mělo mužstvu před Eurobasketem vzít a na čem ještě zapracovat?

Mělo by se z něj vzít to, že na Eurobasketu a v Evropě není slabých soupeřů. Všichni jsme čekali, že vítězství nad Maďarskem bude samozřejmostí. A ono se ukázalo, že to tak zdaleka není. Takže by si z toho primárně mělo vzít, že není slabých soupeřů.

A jestliže všichni tady mluví o zápasech se Srbskem anebo s Izraelem, tak bychom neměli zapomenout, že je potřeba porazit i Holandsko a Finsko, které je mimo jiné prvním evropským týmem kvalifikovaným na mistrovství světa. Do Prahy nepřijede nikdo slabý. Musíme se připravit, soustředit, bojovat a hrát na 100 procent proti všem soupeřům a nejenom proti papírovým favoritům.

Jak už jste říkal, národní tým v přípravě sužovala zranění a v jednom případě i nemoc klíčových hráčů. Hodně se mluví hlavně o Tomáši Satoranském. Máte nějaké informace, jak se to vyvíjí s jeho zdravotním stavem? Můžeme očekávat, že nastoupí, nebo ne?

Nevím přesně, jak se to vyvíjí. Vím, že se mluvilo o tom, že podstoupí kontrolní magnetickou rezonanci, o jejíchž výsledcích nevím. S Tomášem jsem mluvil osobně v sobotu na cestě na zápas do Chomutova. Bavili jsme se o tom, čím vlastně prochází - velmi intenzivní rehabilitací, do které je zapojeno několik lidí včetně odborníků ze zahraničí.

A to, jestli nastoupí, nebo nenastoupí, nebo respektive kdy případě nastoupí, na to odpověď dát neumím. A i kdybych tu odpověď znal, tak bych ji asi nedal, protože je to primárně na Tomášovi a na vedení týmu, jak s tím naloží.

Lídr na hřišti i v kabině

Právě rozehra a organizace celé hry byla jedním z problémů v posledních zápasech. Pokud by se Tomáš Satoranský nestihl vrátit, kdo by podle vás měl převzít roli hlavního rozehrávače a organizátora hry?

Myslím si, že pokud Tomáš nebude hrát, tak nebude jeden hlavní organizátor. V případě Tomášovi absence jej bude nutné nahradit ve dvou rolích. To je ta faktická na hřišti - to je to, na co se mě ptáte, rozehrávač, organizátor hry - a pak je to lídr - emocionální, charakterový, morální, můžeme to nazvat jakkoliv.

Čeští basketbalisté prohráli s Maďarskem a zkomplikovali si cestu na mistrovství světa Číst článek

To první si myslím, že přejde na skupinu hráčů. Myslím si, že nebude někdo, kdo stabilně obsadí pozici rozehrávačské jedničky a kdo bude startovat ve všech zápasech. Myslím si, že trenér Ginzburg bude zkoušet víc variant, ať už je to s těmi tradičními rozehrávači, jako je třeba Ondřej Sehnal nebo Viktor Půlpán, anebo naopak můžou alternovat i jiní hráči, kteří to úspěšně dělali v minulosti například při mistrovství světa, to znamená Jarda Bohačík, Vojta Hruban může zaskakovat v této roli a samozřejmě nově i Vítek Krejčí. Takže to si myslím, že je ta faktická rovina na hřišti.

Co se týká toho vůdcovství, o které jsme mluvili, tak tam je to samozřejmě trošku komplikovanější a to samozřejmě musí vzejít z toho týmu. Neumím predikovat, kdo by v tomto případě přebral otěže a lídrovskou pozici v týmu.

Na roli toho tahouna, toho lídra, jak říkáte, jsem se chtěl zeptat také. Myslíte si, že by pomohlo v případě, že by Tomáš nemohl nastoupit, že by byl třeba s týmem jenom na lavičce a pomáhal mu jenom svou přítomností a hecováním?

To, aby byl na lavičce, je možné, ale jenom za jednoho jediného předpokladu, a to je, že jako hráč bude napsaný na dvanáctičlenné soupisce. Určitě by to týmu prospělo. Myslím si, že jenom samotná Tomášova přítomnost, ať už na trénincích nebo zápasech, může mít velmi pozitivní vliv a efekt na výkon celého týmu. Takže odpověď na vaši otázku, jestli by to prospělo, je ano.

Jaká je aktuální nálada v týmu, protože podle vyjádření některých hráčů do médií se zdá, že je bohužel v rozkladu?

Nejsem uvnitř toho týmu, takže nemůžu upřímně řečeno mluvit o náladě. Myslím si ale, že tým je daleko od toho, aby byl v rozkladu. A pokud někdo tato slova použil, tak si myslím, že měl trochu více přemýšlet předtím, než je vyslovil, protože zkrátka nevidím tým v rozkladu.

„Na to, že by Eurobasket měl být náš vrchol, to zatím nevypadá. Jsme v rozkladu. Tak to prostě je.“ Ondřej Balvín (po zápase s Maďarskem)

Vidím tým, který je samozřejmě afektovaný spoustou věcí, které se dějí, které se staly a které asi úplně nebyly očekávané, a tým, který potřebuje vstřebat nějaký úvodní šok a najít zase svoji pohodu a nějaký herní rytmus.

Ale to je daleko od toho, abychom něco nazývali, že je v rozkladu. Český národní tým určitě není v rozkladu. Český národní tým má spoustu kvalitních basketbalistů a český národní tým ukázal v minulosti, že umí hrát dobře i ve velice těžkých podmínkách. Takže ten, kdo použil slovo rozklad, by si měl možná nafackovat.

Tato slova pronesl po zápase s Maďarskem Ondřej Balvín. Co musí podle vás český tým zlepšit, aby měl šanci na dobrý výsledek? Je to třeba obrana?

Je to téma, které se probírá v průběhu přípravy intenzivně. Asi to není velké tajemství. Mluví o tom trenéři, vyjadřovali se v tomto duchu hráči a já to můžu jenom asi nějakým způsobem podpořit. Obrana nás trápí, trápí nás vlastně, řekl bych, tři základní části obrany a to je návrat, potom obrana na polovině hřiště a potom na to navazující obranné doskakování. Například ten vámi zmiňovaný zápas proti Maďarsku, útočné doskakování Maďarů nám dělalo nemalé problémy.

Takže ano, obranná činnost je určitě to, kde tým má velké rezervy. A na to není potřeba dělat žádné velké zázraky, aby se to zlepšilo. A dá se to zlepšit v relativně krátkém časovém úseku.

Jak vidíte šance českého týmu?

Víte, tady se rozšířil velký optimismus, mluvilo se o medailích, o vrcholech atd., ale já si myslím, že vždycky v těchto turnajích by se mělo jít postupně a stanovovat si postupné cíle. Jsem stále optimista a myslím si, že náš tým má na to, aby porazil velké týmy, aby dosáhl dobrých výsledků.

‚S tím nic neuděláte, když tam mají takové věže.‘ České basketbalisty trápili hlavně Gobert s Poirierem Číst článek

Ale první se musíme soustředit na to, abychom zvládli skupinu a abychom postoupili ze skupiny. To znamená, abychom byli mezi čtyřmi týmy ze šesti, které budou postupovat. Takže věřím, že je reálné to, abychom postoupili do závěrečné fáze do Berlína, a potom teprve můžeme přemýšlet o nějakých dalších cílech a to, čeho dosáhneme.

Adetokunbo a FIBA basketbal

Když už se bavíme o naší skupině, kdo si myslíte, že z těch šesti týmů postoupí do play-off? Nebo respektive, které dva týmy nepostoupí?

Myslím, že Holandsko je tým, který přijíždí s nálepkou asi papírově nejslabšího týmu. Takže pokud bych měl tipovat dva, které nepostoupí, tak Holandsko bude jeden z nich. A druhý… Troufnu si říct, že se bude rozhodovat mezi dvojicí Polsko a Finsko.

I když samozřejmě Finsko se stalo prvním evropským týmem, který se už dokázal takto předčasně kvalifikovat na mistrovství světa 2023. Takže Finové přijedou s velmi dobrou momentální formou a nebude to jednoduché. A Polsko je samozřejmě také ošemetný soupeř.

Čeští basketbalisté ztratili nadějně rozehraný zápas s Francií v kvalifikaci o mistrovství světa Číst článek

Eurobasketu by se měla účastnit také celá řada hvězd NBA. Hodně se hlavně mluví o trojicí Nikola Jokić, Janis Adetokunbo, Luka Dončić. Jak se těšíte na tyto hráče?

Máme je možnost sledovat v průběhu celého roku. Spíš se těším než na ně samotné na to, jakým způsobem se projeví v tom jiném basketbalu. Dončić ukázal, že je schopný být superhvězdou všude.

Neříkám, že u Adetokunba to tak není. Ale na to, jak dominujícím hráčem je v NBA, tak například na posledním mistrovství světa v Číně si řecký tým vylámal zuby na našem týmu a naše obrana v čele s Martinem Křížem, který ho měl na starosti, byla schopná Adetokunba zastavit. Takže mě spíš bude zajímat, kam se Adetokunbo vyvinul jako hráč a jakým způsobem bude schopný aplikovat svoji dominanci v NBA basketbalu do mezinárodního basketbalu.

Koho tipujete na zisk titulu mistra Evropy? Nemusí to nutně být jeden tým.

Tak řeknu trojici týmů. Kdybych měl tipovat, tak bych řekl, že to bude někdo z trojice Srbsko, Francie a Německo, protože hraje doma. A černým koněm šampionátu bude Česko.