Nedovedu si představit lepší věc pro český basketbal, říká o evropském šampionátu v Praze Pumprla

Česká republika, Německo, Itálie a Gruzie budou hostit jednu ze skupin mistrovství Evropy mužů za dva roky. Úspěch české kandidatury přímo v Mnichově oslavili ti, kteří prezentovali to, proč právě tady by se měl turnaj konat.

„Když jsme to vyhráli, tak mi kluci řekli, že musím přijet, že musím být talisman, že budu mít svůj dres, tak čekám, jaké budu mít číslo. Doufám, že jednička na mě zbude,“ řekla Radiožurnálu jedna ze členek delegace modelka Karolína Kurková.

„Historický úspěch, historický moment a jsem rád, že jsem toho součástí. Byl jsem součástí několika sportovních úspěchů a tohle je pro mě poprvé, co jsem se stal součástí i diplomatického úspěchu,“ dodal kolega Kurkové při prezentaci a druhý Čech v NBA Jiří Welsch.

Poslední do party přednášejících byl současný kapitán národního týmu Pavel Pumprla. „Mojí tajnou kartou, kterou jsem použil, bylo z velmi osobní roviny to, že jsem řekl, že jediná šance, jak budu hrát v reprezentaci ještě po Číně, bude to, že budeme hrát skupinu doma. Vzbudilo to pár úsměvů, ale potom, co jsme kandidaturu vyhráli, tak za mnou chodili lidi a řekli: ‚Ale teď opravdu budeš ještě muset v Praze hrát.‘ Jsem za to samozřejmě hrozně rád,“ byl šťastný současný kapitán národního týmu.

Základní skupina Eurobasketu 2021 se bude hrát za české účasti v pražské libeňské hale. „Nedovedu si představit lepší věc pro český basket, kromě postupu na mistrovství světa, hrát skupinu doma a přivést lidi do naší haly. Hned jsme si vzpomněli na to nadšení, co vzbudily holky. I když se tady nebudou hrát finální fáze, tak si myslím, že je neskutečné to, že se tady vůbec může hrát skupina,“ připomíná Pavel Pumprla historickou stříbrnou medaili českých basketbalistek z mistrovství světa v Karlových Varech z roku 2010.