Trenérka USK Hejková po šestém triumfu v basketbalové Eurolize: Rozhodla to obrana a ne útok

Basketbalistky ZVVZ USK Praha slaví podruhé triumf v Evropské lize. Ve finále závěrečného turnaje v Zaragoze porazily turecký Mersin 66:53 a navázaly na úspěch z roku 2015. Už ve druhé čtvrtině Pražanky vedly o sedmnáct bodů, ve třetí části se ale dlouho nemohly prosadit a Mersin v jednu chvíli vyrovnal. Zaragoza (Španělsko) 11:24 14. dubna 2025 Trenérka Natália Hejková ovládla basketbalovou Euroligu pošesté v kariéře

Podruhé v historii basketbalistky USK Praha ovládly Euroligu. Ve finále ve španělské Zaragoze porazily o třináct bodů turecký Mersin. Ale výsledek trochu skrývá dramatičnost celého zápasu.

„Mercin strašně přitvrdil a my jsme nemohli najít recept na tu tvrdou hru. Nakonec jsme ho našli a hlavně jsme je nepustili do vedení. Rozhodla to obrana a ne útok,“ hodnotila utkání trenérka Natália Hejková, která tak napsala zlatou tečku za svoji mezinárodní kariérou.

Euroligu ovládla už pošesté v kariéře. Ještě před předáním vítězného poháru se tak se slovenskou trenérkou rozloučila i celá hala v Zaragoze.

THEY HAVE DONE IT!



ZVVZ USK PRAHA ARE YOUR #EUROLEAGUEWOMEN 2024/25 CHAMPIONS! pic.twitter.com/Gg6sKzlRyS — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 13, 2025

Písmenka MVP znamenají označení pro Nejužitečnější hráčku. Tuhle cenu samozřejmě trenérka oficiálně dostat nemůže, a tak ji vyhrála pivotka Brionna Jonesová, která ve finále nasbírala 24 bodů a 11 doskoků.

„Brie je takový tichý zabiják. Není výrazná, ani se o ní moc nemluví, ale myslím, že je to rozdílový hráč. Jsem strašně ráda, že se jí to konečně povedlo a že získala takové ocenění, které si určitě zaslouží,“ řekla Gabriela Andělová, která společně s Terezou Vyoralovou a Veronikou Voráčkovou patří ke třem českým reprezentantkám, které do finále zasáhly.

Čtvrtou do party z národního týmu v hale byla Petra Holešínská, která hraje ve španělském Chairisu a jela pět hodin vlakem, aby kamarádky v Zaragoze podpořila.

„Samozřejmě to holkám přeji všem, ale nejvíce těm Češkám. Odehrála skvěla turnaj, měla velké střely ve všech zápasech a Gába taky odehrála skvělý turnaj, takže jim to moc přeji,“ prohlásily Holešínská.

Tetování na památku

Další speciální fanynkou byla slečna Eliška z Prahy, která si za vítězství USK nechá udělat tetování.

„Ještě nevím, kam to bude, ale bude to fotka holek s pohárem, ať to mám na památku. Je to neuvěřitelné, pořád to nechápu a jsem šťastná, že to dotáhly,“ jásala fanynka.



Basketbalistky USK Praha tak navázaly na svůj triumf z roku 2015, ještě o devět let dříve vyhrály Euroligu brněnské Žabiny. A právě ty budou soupeřem USK ve finále české ligy.