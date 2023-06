Snad o nás bude v Česku víc slyšet, věří po postupu do semifinále Evropských her ragbistka Plevová

Velká senzace se povedla českým reprezentantkám v sedmičkovém ragby. Na Evropských hrách v Polsku se probojovaly do semifinále a na turnaji v Krakově si zahrají o medaile. Češky postoupily, poté co ve čtvrtfinále porazily Španělky 17:12. Krátce po utkání poskytla česká hráčka Kristýna Plevová rozhovor Radiožurnálu Sport. Krakov 22:51 26. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženská reprezentace v sedmičkovém ragby si na Evropských hrách zahraje o medaile | Foto: Iva Roháčková

Jak velkou euforii zažíváte po postupu do semifinále Evropských her?

Nevím, jestli si pamatujete, když se kluci z baseballu dostali na velkou světovou akci. A to teď zažíváme i my. Nikdo v České republice neví, že české holky hrají ragby, a teď najednou budeme nejhůř čtvrté v kvalifikaci na olympijské hry. Na to už musí někdo slyšet.

Jak jste vnímaly začátek utkání, který vyšel lépe soupeřkám?

Začátky utkání máme pomalejší a rozjíždíme se až ke konci. Tentokrát nás profackovala Anglie. Taková taktika na nás funguje, protože my pokaždé při cestě nahoru něco pokazíme, ale zároveň nás to hodně nabije, abychom ty chyby opravily a potěšily trenéra, realizační tým, sebe a kámošku vedle.

Co postup mezi elitní čtyřku znamená s ohledem na olympijskou kvalifikaci?

Bojujeme o medaile a doufám, že to někdo v Česku uslyší. Snad nás pak přijdou fanoušci podpořit. První tým z Evropských her se automaticky kvalifikuje na olympijské hry do Paříže a další dva týmy jdou do rozstřelu o postup.

Takže čtvrté místo je málo?

Zeptám se trenéra, jaké jsou jeho očekávání, a uvidíme. Šance tam je, tak kdy jindy to nezkusit, když ne teď.