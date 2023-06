Česká výprava má na Evropských hrách druhou medaili. Na zlato Miculyčové navázal bronzový Přívratský

Sportovní střelec Jiří Přívratský získal na Evropských hrách v Krakově bronz ve vzduchové pušce a postaral se o druhou českou medaili po čtvrtečním zlatu cyklistky Ivety Miculyčové ve freestyle BMX. Lepší než dvaadvacetiletý Čech byli pouze vítězný Ital Danilo Sollazzo a Němec Maximilian Ulbrich. Krakov 16:33 23. 6. 2023 (Aktualizováno: 19:25 23. 6. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní střelec Jiří Přívratský zajistil české výpravě na Evropských hrách druhou medaili | Zdroj: Profimedia

Vítěz kvalifikace Přívratský byl ještě před poslední, pátou finálovou sérií v čele, ale v ní zapsal jen 51 bodů, což byl jeho nejhorší finálový výkon. Celkem zaznamenal 260,6 bodu, což bylo o devět desetin méně než Ulbrich a o šest desetin než Sollazzo. Italský vicemistr světa z loňského šampionátu v Káhiře pak v duelu o zlato zvítězil 17:9.

Další český reprezentant osmnáctý František Smetana ztratil na postup 1,2 bodu. Z kvalifikace nepostoupily ani puškařky Lucie Brázdová s Anetou Brabcovou.

Ve smíšené soutěži ve vzduchové pistoli obsadili šesté místo Anna Miřejovská s Pavlem Schejbalem a jedenáctí byli Veronika Schejbalová s Jindřichem Dubovým.

Přívratský v této sezoně slavil úspěchy hlavně v třípolohové malorážce, v níž vyhrál dva závody Světového poháru. Loňským pátým místem ve vzduchovce na mistrovství světa vystřílel Česku účastnické místo na olympijských hrách v Paříži 2024, kde může navázat na premiérový start pod pěti kruhy v Tokiu.

„Řadím to mezi největší úspěchy, kterých jsem dosáhl. Do tohoto závodu to pro mě byla bronzová medaile z mistrovství Evropy, která byla shodou okolností také tady z Polska. Dnešní úspěch se řadí hned k ní,“ řekl český střelec Radiožurnálu Sport.

Ve čtvrtek Přívratský obsadil spolu s Brázdovou sedmé místo ve smíšených týmech. Brabcová a Smetana skončili v této olympijské disciplíně čtvrtí.

BRONZOVÝ! Sportovní střelec Jiří Přívratský vystřílel pro Česko druhou placku na Evropských hrách. Gratulujeme, Jirko! #olympijskytym pic.twitter.com/2zaE4j79pL — Český olympijský tým (@olympijskytym) June 23, 2023