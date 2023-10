‚Náročné, ale je to jiná zátěž.‘ Adamczyková zvládá tanec i přípravu na sezonu. Dva závody by oželela

Evu Adamczykovou znají fanoušci hlavně s prknem na nohou a namalovaným knírkem na tváři. Olympijská vítězka a mistryně světa ve snowboardcrossu ale nyní září i na tanečním parketu v soutěži StarDance. Jak se jí daří kloubit přípravu před nadcházející sezonou a povinnosti v nové roli v televizní show? „Pokud člověk celý podzim netrénuje na ledovci, tak nemůžu bez jakékoliv přípravy na snowboardu jet na závody,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Praha 11:46 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Adamczyková s tanečním partnerem Jakubem Mazúchem | Foto: Iva Roháčková

Evo, jak se vám daří připravovat se na taneční soutěž a na blížící se snowboardcrossovou sezonu?

Zvládám to tak, že dopoledne jdu na svůj trénink, suchou přípravu nebo atletiku. S těmi přímými přenosy je to trochu komplikovanější. Pondělí až pátek zvládnu dopoledne jít svůj snowboardcrossový trénink a odpoledne mám taneční trénink. Samozřejmě se nedostanu na ledovec, ale s tím se počítalo. Naposledy jsem byla na ledovci trénovat v červnu ve Francii. Podle toho, jak dlouho se mi podaří vydržet ve StarDance, tak operativně vyrazím na ledovec a budu pokračovat v sezoně.

První závod Světového poháru je v kalendáři 2. prosince. Pokud by se vám dařilo ve StarDance, oželela byste snowboard?

No jasně, protože když bych v té soutěži byla a pak se rozhodla, že nebudu tancovat, ale pojedu na Světový pohár, tak by to nešlo. V plánu je to tak, že bych přišla o první závody Světového poháru, na ty bych v prosinci nejela, ale třetí závod už je na konci ledna a ten bych stihnout měla.

50 days and counting! The winter season is on the horizon, and we're thrilled to unveil the SBX World Cup calendar 🗓️ Brace yourselves for 13 nail-biting competitions across 9 locations. Snow-packed action, world-class athletes, and the race for the crystal globes begins soon! 🔥 pic.twitter.com/QPco5J1jVc — fissnowboard (@fissnowboard) October 12, 2023

Pokud člověk celý podzim netrénuje na ledovci, tak nemůžu bez jakékoliv přípravy na snowboardu jet na závody. Asi bych to nějak projela, ale nebylo by to moc bezpečné a nebyla bych moc dobrá. To je zkrátka součást StarDance a s tím jsem do toho šla a s tím člověk musí počítat.

Překvapil vás taneční trénink? Myslím po fyzické stránce...

Samozřejmě to je fyzicky náročné, ale je to jiná zátěž. Jste ve zkušebně třeba čtyři hodiny, celou dobu netrénujete, ale prostě si to projíždíte. Tanec je sport, který se hodnotí a máte u toho vypadat co nejlépe. Jde o vizuální stránku, a ne o rychlost jako u snowboardcrossu.

Náročné je to tím, že člověk je zavřený hodně uvnitř ve zkušebně a používá úplně jiné svaly. Dost často musím být zpevněná jinak než na snowboardu.

Je to větší nápor i na vaše kotníky, které jste měla zlomené?

Nápor je to už jen tím, že jsem na podpatkách. To by bylo i pro normální nohy, co nebyly zlomené. Nikdy jsem nebyla zvyklá chodit v podpatcích, ale to si zvyknete. Tancuji v nich už skoro tři měsíce. Není to nic extra příjemného, ale už to tolik neřeším. Ty první tři týdny, když jsem začala trénovat, tak jsem to cítila, ale už je to v pohodě. Necítím se v tom samozřejmě tak stabilně a komfortně jako v teniskách.