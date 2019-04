Bolest achilovek nepustí Vrabcovou Nývltovou ani na nejslavnější maraton v Bostonu

Vytrvalkyně Eva Vrabcová Nývltová musela kvůli bolestem achilovek vzdát start na Bostonském maratonu. Slavný závod je na programu 15. dubna, nejlepší česká vytrvalkyně k účasti na něm dostala pozvánku i díky třetímu místu na mistrovství Evropy, nakonec ale o závod přijde stejně jako v listopadu o Newyorský maraton a čeká ji intenzivní rehabilitace. Praha 15:40 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Vrabcová Nývltová na archivním snímku | Foto: Martin Dušek

„Boston je nejslavnější, nejstarší závod na světě, je sen každého účastnit se maratonu kategorie major. Mně se Amerika moc líbí, bylo to něco navíc. Bolí to moc,“ řekla česká rekordmanka deníku Sport.

S achilovkami měla potíže od loňského evropského šampionátu v Berlíně, kde v národním rekordu 2:26:31 získala bronz. Na začátku roku nicméně absolvovala bezproblémový kemp v Keni, jenže při březnovém půlmaratonu v New Yorku se bolesti ozvaly znovu.

„Byla jsem ráda, že jsem doběhla. Teď mě bolí úplně všechno, je to dlouhodobé, chronické přetížení, není tam žádný zánět,“ popsala současný stav.

Teprve ji čeká speciální vyšetření magnetickou rezonancí, které by mohlo upřesnit závažnost současných potíží, nedokáže proto odhadnout termín možného návratu k běhání.

„Může to být za čtrnáct dní, když se ukáže, že je to prkotina, ale může se to táhnout do podzimu,“ naznačila, že by mohl být ohrožen i její start na mistrovství světa v Dauhá.