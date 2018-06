Volejbalisté jsou po 14 letech ve finále Evropské ligy. ‚Chceme to dotáhnout do konce,‘ říká trenér

V základní skupině vyhráli čeští volejbalisté v Evropské lize pouze jediný zápas. Jako pořadatelé totiž měli jistou účast ve finálovém turnaji. Formu se zdá načasovali výborně. Po vítězství nad Tureckem 3:0 na sety se těší na finálový souboj s Estonskem. Karlovy Vary 9:31 14. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští volejbalisté slaví postup do finále Evropské ligy. | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„O to nám šlo. Na to jsme se celý měsíc připravovali. I když výsledky nebyly takové, jaké si každý představoval, nám o ně až tak nešlo. Šlo nám hlavně o to se dobře připravit a najít tu nejlepší formaci, ve které můžeme začít. Myslím, že se to sešlo v dobrý čas,“ řekl Radiožurnálu smečař Donovan Džavoronok.

A jeho slova potvrzuje pohled do statistik. Češi přehráli Turecko nejen 3:0 na sety, ale soupeře předčili ve všech herních činnostech. S nadsázkou by se dalo říct, že v základní skupině nechtěl český tým, s jistotou postupu, prozradit soupeřům herní taktiku a přednosti jednotlivých hráčů.

„Vypadá to, že jsme jim nechtěli ukázat naše trumfy a teď jsme je vytáhli,“ usmívá se blokař Vladimír Sobotka, ale hned dodává příčiny proměny českého týmu z nekompaktního v základní skupině po excelentní v semifinále. „Asi nám pomohlo to, že jsme nebyli favorité, že jsme mohli hrát uvolněně a nestrachovat se o nějaký neúspěch. Myslím, že jsme hráli bojovně a to nám hrozně pomáhalo. Oslavili jsme každý balon a diváci nás tlačili dopředu,“ popisuje blokař.

Po 14 letech

Zhruba dvě tisícovky diváků v KV aréně vytvořily opravdu velmi dobrou atmosféru, která týmu výrazně pomohla.

A hráči potřebují podporu i ve čtvrtečním finále proti Estonsku. „Nevím, jestli se to někdy stalo v Česku, jestli se vyhrála Evropská liga nebo ne. Ale myslím si, že by to byl obrovský úspěch, takže určitě se budeme prát o vítězství,“ slibuje Džavoronok.

Naposledy se Češi z vítězství v Evropské lize radovali v roce 2004 a ukončit čekání na zlatý úspěch je dobrou motivací. Navíc oba finalisté si zajistily postup do kvalifikace o účast v nadcházejícím ročníku Ligy národů, chcete-li po staru Světové ligy.

A tam na sebe mohou oba celky narazit znovu. „Můžeme. Každý zápas má svou hodnotu a nikdo nechce prohrát. Takže i my tady v domácím prostředí, fantastické kulise to chceme dotáhnout do konce a jít s pocitem dobře odvedené práce do dalšího kola, do Challenge Cupu,“ říká trenér národního týmu Michal Nekola. Finále Evropské ligy s Estonskem rozehrají Češi v KV areně v 19 hodin.