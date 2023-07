Kajakář Prskavec obhájil titul mistra Evropy ve vodním slalomu, Fišerová si dojela pro bronz

Kajakář Jiří Prskavec se stal pošesté mistrem Evropy ve vodním slalomu. Na Evropských hrách v Krakově obhájil třicetiletý reprezentant loňský triumf a zároveň zajistil České republice účastnické místo na olympijských hrách v Paříži v příštím roce. Bronzovo medaili získala pak získala kajakářka Tereza Fišerová. Krakov 13:19 1. 7. 2023 (Aktualizováno: 13:44 1. 7. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec | Foto: Iva Roháčková

„Trať byla hodně fyzicky náročná, to mi většinou sedí, hlavně když jsou v závěru nějaká silová místa a ostatní nemůžou, tak v tu chvíli ždímám, co mám a doháním ztrátu z horní části trati,“ řekl Prskavec pro Radiožrunál Sport. Na sedmém místě ve ve finále dojel Jakub Krejčí.

Bronzová Fišerová

Vodní slalomářka Tereza Fišerová vybojovala bronzovou medaili na kajaku. V Krakově byly lepší jen vítězná Němka Ricarda Funková a Klaudia Zwoliňská z Polska.

„Doufám, že se to nezastaví, to krásné. Probudila jsem se a dělala si legraci, že bronzová mi ještě chybí, takže bych ji mohla dát. Upřímně to byl ale vzdálený sen a to, že jsem dojela do cíle, čekala a nakonec z toho vyšla ta medaile, je opravdu sen.“ okomentovala svůj výkon Fišerová.

Pětadvacetiletá Fišerová získala první kajakářskou medaili na velké seniorské akci a na Evropských hrách zkompletovala sbírku po zlatu z hlídek na kánoi a stříbru z týmového závodu na kajaku. Ve finále byla jako jediná Češka, v semifinále skončily Antonie Galušková třináctá a Amálie Hilgertová pětadvacátá.

Mistrovství Evropy a Evropské hry ve vodním slalomu v Krakově - K1: Muži: 1. Prskavec (ČR) 88,21 (0 tr. sekund), 2. Dougoud (Švýc.) -1,39 (0), 3. Clarke (Brit.) -1,59 (2), ...7. Krejčí -6,17 (2), v semifinále 18. Přindiš (oba ČR). Ženy: 1. Funková (Něm.) 99,09 (2), 2. Zwoliňská (Pol.) -1,97 (4), 3. Fišerová -3,25 (0), ...v semifinále 13. A. Galušková, 25. Hilgertová (obě ČR).