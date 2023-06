Jsem na holky pyšná, zvládly jsme to skvěle, těší po zisku bronzu kapitánku ragbistek Urbanovou

České reprezentantky v sedmičkovém ragby získaly na Evropských hrách bronzové medaile. V utkání o třetí místo porazily Belgii 24:17 a zajistily si také postup do dodatečné kvalifikace o letní olympijské hry v Paříži. Krátce po převzetí cenného kovu poskytla kapitánka týmu Jana Urbanová rozhovor Radiožurnálu Sport. Krakov 14:16 28. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České ragbistky slaví zisk bronzové medaile na Evropských hrách | Foto: Iva Roháčková

Bronzová medaile na Evropských hrách a kvalifikace na letní olympijské hry v Paříži. Jak vám to zní?

Je to neskutečná bomba. Nás třináct dívek o tom jen snilo, ale to bylo tak všechno. Hrály jsme skvěle, bojovně a srdcem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s kapitánkou Janou Urbanovou po zisku bronzových medailí v ragby na Evropských hrách

Jak těžké bylo se nahecovat na klíčový zápas po zklamání ze semifinále?

Bylo to těžké v hlavách. Každá jsme s tím bojovaly v soukromí a do rozcvičky už jsme si přenesly hodně dobrou náladu. Snažila jsem se to opravdu hodně nahecovat, i když už to bylo hodně bolavé. Šlo už o šestý zápas ve třech dnech, navíc tam byla dlouhá pauza mezi zápasem, když jsme hrály až od čtvrt na devět večer. Nikdo z nás na to není zvyklý a jsem na celý tým pyšná. Stejně tak jako na realizační tým, který se o nás stará, jako kdybychom byly profíci. To ale nejsme, protože většina z nás chodí do zaměstnání.

Už cítíte únavu, protože intenzita na velkém hřišti je velká?

Únavu necítíme, protože díky radosti a endorfinům, které se vyplavily, máme pocit, že můžeme skály lámat. Až se to rozleží druhý třetí den, tak to bude horší.

Co vás na turnaji emočně zasáhlo?

Každý vyhraný zápas znamená velkou radost a tahle parta mě hrozně moc baví.

Náročný včerejsek? Kapitánka bronzových ragbistek Jana Urbanová už je v práci.



Dělá radiologickou asistentku. #respekt @ceske_ragby #ragbyjeproholky pic.twitter.com/mwvkqnR6kC — Český olympijský tým (@olympijskytym) June 28, 2023