Je to můj největší úspěch, raduje se gymnastka Holasová ze stříbra z Evropských her

Stříbrná medailistka z Evropských her. Nepotřebovala jste štípnout, jestli se vám to náhodou nezdá?

Asi bych potřebovala, protože tomu pořád nemůžu uvěřit. Je to úplně dokonalý pocit a mám z toho obrovskou radost. Bylo to takový můj sen, ale nechtěla jsem si to úplně připouštět. Tím, že se to povedlo, je to úplně dokonalé.

Druhé místo je v této konkurenci velký úspěch. Musela se vám ta sestava povést úplně naplno, aby to takhle dopadlo?

Musela. Rozdíly mezi soupeřkami byly velice těsné, takže záleželo i na ostatních, jak se jim to povede. Tím, že se mi to dost povedlo, jsem mohla získat druhé místo.

Cítila jste, že by to mohlo být na stupně vítězů?

Doufala jsem v to. Nebyla jsem si jistá, protože záleží na rozhodčích, jak ohodnotí ostatní. Ale podala jsem dost dobrý výkon, takže jsem doufala, že to vyjde.

Říkala jste, že si ten závod chcete především užít, ale nebyla jste před startem přeci jen nervózní?

Byla jsem trochu nervózní, ale snažila jsem se si to víc užít. Atmosféra byla opět skvělá, takže jsem si to užila a ten výsledek je ještě o to lepší.

Předpokládám, že je zbytečné se ptát na to, jestli je to váš největší úspěch...

Je to můj největší úspěch a mám z toho obrovskou radost.

Zanedlouho vás čeká mistrovství světa ve Stuttgartu. Pojedete tam s větší motivací, když máte teď takový úspěch?

Určitě. Získala jsem mnoho cenných zkušeností a teď budu mít ještě větší motivaci dát do toho všechno.