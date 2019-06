Omezení jídelníčku, speciální oblek i pití kávy. Čeští judisté musejí na Evropských hrách snižovat váhu

Na břiše pekáč buchet a bicepsy, za které by se nemusel stydět kdejaký fitness model. Na jejich tělech byste těžko hledali přebytečný tuk, paradoxně ale judisté několikrát do roka bojují s vlastní váhou. Své o tom vědí i čeští reprezentanti, kteří před zápasy Evropských her v Minsku shazují kila ve speciálních oblecích.

Minsk 10:53 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít