Atleti, badmintonisti nebo stolní tenistky. Krpálkovi na Evropských hrách v hale fandila část výpravy

Žádný jiný český sportovec na Evropských hrách neměl takovou podporu ostatních členů výpravy. Na zápas o bronz judisty Lukáše Krpálka dorazily do Čižovka arény v Minsku atleti, badmintonisti nebo třeba stolní tenistky. Olympijský vítěz z Ria de Janeira je tentokrát ziskem medaile nepotěšil. V souboji o třetí místo nestačil na velkého rivala Nizozemce Grola a skončil pátý. Minsk 11:54 25. června 2019

„Vím, že tady bylo hodně lidí a chtěli rozhodně vidět medaili. Chtěl bych jim alespoň touto formou poděkovat, že přišli, protože byli slyšet. Určitě to člověka nakopne, ale bohužel to nedopadlo,“ řekl Radiožurnálu Lukáš Krpálek.

Na zápas o bronz judisty Lukáše Krpálka dorazily do Čižovka arény v Minsku atleti, badmintonisti nebo třeba stolní tenistky. Více si poslechněte v reportáži Lukáše Michalíka

Judista litoval neúspěchu v zápase o bronz mimo jiné právě kvůli českým sportovcům, kteří ho z různých koutů Minsku v rozhodující chvíli přijeli podpořit. O bouřlivou kulisu se v aréně Čižovka starali především judisti, speciálně pak David Klammert.

Ani početný kotel příznivců ale nakonec Krpálkovi na stupně vítězů nepomohl. Z výsledku a celkového vystoupení na turnaji, kde vyhrál dva zápasy ze čtyř, byl osmadvacetiletý judista hodně zklamaný.

„Pocity nemůžou být jiné než špatné. Když vezmu celý den, tak pro mě ten turnaj byl hrozně náročný a cítil jsem se od prvního zápasu hrozně špatně. Vyhrál jsem dva zápasy na zemi. V postoji jsem hrozně ztrácel a vůbec jsem se tam nechytal. Čím víc jsem chtěl, tím víc jsem se hnal do hlubin. Pro mě to bylo utrpení,“ přiznal po pátém místě z Evropských her vlajkonoš české výpravy v Bělorusku Lukáš Krpálek.