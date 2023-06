Jsme šťastné, že je tady fair play, radovaly se stříbrné kajakářky. Fišerová má v plánu pět závodů

Hned tři medaile vybojovali čeští sportovci ve čtvrtek na Evropských hrách. Moderní pětibojaři Karolína Křenková, Martin Vlach vyhráli smíšenou štafetu. Puškaři Jiří Přívratský, Petr Nymburský a František Smetana byli druzí v týmové soutěži v třípolohové střelbě. Kajakářky Amálie Hilgertová, Antonie Galušková a Tereza Fišerová získaly stříbro v hlídkách. Právě Tereza Fišerová v rozhovoru pro Radiožurnál Sport popsala své pocity. Krakov 22:29 29. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Fišerová, Amálie Hilgertová a Antonie Galušková | Foto: Iva Roháčková

Když závod skončil, kajakářky věděly, že mají medaili. Jen nevěděly jakou. Nakonec v závodě hlídek na Evropských hrách braly stříbro. Vítězným Francouzkám rozhodčí po dlouhém zkoumání odebraly padesátisekundovou penalizaci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s kajakářkou Terezou Fišerovou poté, co se svými parťačkami vybojovaly stříbrnou medaili v hlídkách

Už při jízdě Francouzek jste věděly, že máte jistou medaili a pak přišlo to čekání, které bylo snad delší než závod. Co se člověku honí v tu chvíli hlavou?

Člověk má obrovskou radost, protože ví, že to medaile bude, ale neví jaká a to je nejhorší. Ta upřímná radost není hned, protože člověk neví, z čeho se radovat. Impulsivní radost je pryč, ale my jsme šťastné, že nakonec těm Francouzkám tu padesátku upsali, i když si myslím, že ji tam neměli, takže jsem ráda, že je tady fair play a trochu se to drží.

Je mi líto našich kajakářů, kteří měli podobný průjezd a tu padesátku dostali. Jsem ráda, že to posuzovat nemusím. Jsem ale ráda, že je z toho placka a to si myslím, že je pro dnešek důležité.

Měla jste jet v pěti kategoriích, tak jak se cítíte teď po těch prvních závodech? Půjde to?

Cítím se vcelku unaveně, program je dlouhý a snažím se každou volnou chvilku odpočívat a šetřit energii na další dny. Do neděle času dost, tak to snad zvládnu. Dnešek je za mnou, s tím jsem spokojená a zítra je nový den, tak uvidíme, jak to bude dál.