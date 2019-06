‚Zopakovat, nebo trošku vylepšit.‘ Doktor by chtěl na Evropských hrách navázat na ty předchozí v Baku

Čtyři desítky českých sportovců odletěly ve středu v poledne do běloruského Minsku, kde v pátek začínají Evropské hry. Do armádního speciálu na letišti v pražských Kbelích usedli basketbalisté, cyklisté, stolní tenisté nebo judisti. Ti ale zatím bez olympijského vítěze Lukáše Krpálka, který se do dějiště her přesune ve čtvrtek. Minsk 19:45 20. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista Lukáš Krpálek spolu s dalšími sportovci při fasování oficiálního oblečení na Evropské hry v Minsku | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Slunečné počasí, ochotní dobrovolníci a v neposlední řadě taky přijatelná dojezdová vzdálenost z letiště do vesnice, kde jsou sportovci ubytovaní. Úvodní den českého týmu v Minsku naznačil, že výprava vedená Martinem Doktorem by si v Bělorusku příjemný pobyt, který jí po přistání popřála letuška, skutečně mohla užít.

„Bělorusové jsou sportovní národ, takže po sportovní stránce to bude krásné. Vesnice je, myslím si, velice dobrá, řekl bych, že ještě lepší, než byla v Baku. A všechny ostatní věci jsou jako na olympijských hrách. Myslím si, že to bude hezké,“ věří šéf české výpravy a bývalý úspěšný kanoista Martin Doktor.

I on sám ale dobře ví, že vzpomínky na v pořadí druhé Evropské hry ovlivní především to, jak budou sportovci úspěšní.

„Já dopředu nikdy nechci říkat žádný tip kolik získáme medailí a tak dále, ale měli jsme hry v Baku, tak to zkusíme zopakovat nebo trošku vylepšit? Máme v týmu olympijské vítěze, medailisty z mistrovství světa, Evropy. Věřím, že se něco povede, ale dopředu něco odhadovat je dost těžké,“ říká na Radiožurnálu Martin Doktor, který by rád minimálně vyrovnal bilanci z před čtyř let, kdy Češi přivezli z ázerbajdžánského Baku sedm medailí.

Mezi největší naděje současného týmu bude patřit judista a vlajkonoš výpravy Lukáš Krpálek nebo kanoista Martin Fuksa. Překvapit může i olympijský vítěz ve střelbě z roku 2008 David Kostelecký, který Evropské hry považuje za dobrou přípravu před olympiádou v Tokiu.

„Já myslím, že to má úplně stejný formát, takže je to dobrá příležitost si vyzkoušet olympijské hry nanečisto. Zvlášť pro mladé sportovce, kteří tady jsou, můžou například získat ponětí o tom, jak to třeba bude vypadat. Určitě je to tedy dobrá zkušenost,“ myslí si čtyřiačtyřicetiletý Kostelecký.

Sportovní program Evropských her začne v pátek. Češi budou mít zastoupení hned ráno v basketbalu tři na tři, večer pak na stadionu Dinama Minsk proběhne slavnostní zahájení.