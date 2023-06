Říkal jsem si, že není možné, aby mi nikdo nestačil, smál se kanoista Fuksa po zisku zlaté medaile

Kanoista Martin Fuksa je podvanácté mistrem Evropy. Na Evropských hrách v Krakově získal zlatou medaili na neolympijské pětistovce. V této disciplíně vyhrál kontinentální šampionát už podeváté. Martine, jaké jsou dojmy z vaší jízdy? Začal jste rozvážně…

Jaké jsou pocity? Jízdu jsem jel přesně tak, jak jsem si představoval – na začátku samozřejmě vypálím se všemi, budu se snažit jich držet, ale budu šetřit síly na poslední dvoustovku, dvěstěpadesátku. Tam zkusím nastoupit ten svůj finiš.

A to jsem přesně udělal. Kluci mi po pár záběrech vůbec nestačili a ještě chvíli jsem si říkal, že není možné, aby mi nikdo nestačil. Ale nakonec to tak opravdu bylo a dopádloval jsem takhle až do cíle. A to je super.

Čím to, že jste byl v takové formě? Pošetřil jste včera síly, dobře jste si odpočinul?

Nevím, jestli jsem pošetřil síly, protože včera jsem byl docela hodně unavený. Odpoledne jsem se z toho nějak dostal, dal jsem si masáž, vážně jsem dobře regeneroval.

Spal jsem až někdy do půl deváté. Probudil jsem se a cítil jsem se hrozně svěží a říkal jsem si, že o moc líp už se cítit nemůžu. Říkal jsem si, proč to tam nedat. Pětistovku umím jet, tak jim to všem ukážu. A to se mi naštěstí povedlo.

Když jsem se probudil já, tak v Krakově pršelo. Jak jste to viděl vy a co jste si říkal? Neobával jste se toho počasí?

Vůbec jsem se toho neobával. Klidně ať prší, cokoliv, ale hlavně ať nefouká vítr ze strany. To se naštěstí podařilo a lehký vítr foukal do zad. A nějaký déšť mi nevadí. Trénujeme ve všech možných podmínkách.

Stíháte ještě ty evropské kontinentální tituly počítat?

Teď jste mi to řekl, je jich dvanáct. Doufám, že to ještě bude pokračovat.

Mistrovství Evropy a Evropské hry v rychlostní kanoistice v Krakově:

500 m muži:

K1: 1. Varga (Maď.) 1:36,212, 2. Pimenta (Portug.) -1,146, 3. Dragosavljevič (Srb.) -1,594, ...5. Špicar (ČR) -2,098.

C1: 1. M. Fuksa (ČR) 1:45,462, 2. Chirila (Rum.) -0,878, 3. S. Tarnovschi (Mold.) -0,998.