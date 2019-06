Češi mají 11. medaili z Evropských her, skeetaři Šumová a Tomeček vybojovali bronz v závodu družstev

Česká výprava na Evropských hrách získala další střeleckou medaili. Skeetaři Barbora Šumová a Jakub Tomeček porazili v duelu o bronz v soutěži smíšených družstev britský pár Amber Hillová, Ben Llewellin. Základní část souboje skončila nerozhodně 32:32, rozstřel česká dvojice vyhrála 4:3. Minsk 15:29 28. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Tomeček a Barbora Šumová. | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

„Oba dva jsme chtěli uspět hlavně individuálně, ale tohle je perfektní náplast, když se to nepodařilo. Je to alespoň náhrada za kov, který mohl být ve čtvrtek,“ řekl Tomeček, jemuž v předešlém závodě skeetařů chyběl jeden zásah k postupu do finále.

Sportovní střelci se v Minsku postarali už o sedmý cenný kov, celkově jich má výprava jedenáct. A do závěrečných bojů o medailové umístění postoupil i v poslední střelecké disciplíně pistolářský tým Anna Dědová, Martin Strnad.

Šumová s Tomečkem do souboje o bronz postoupili ze čtvrtého místa, když dokázali zasáhnout 139 ze 150 terčů. Britové byli o čtyři zásahy lepší a i v duelu o medaili většinou vedli. V závěru ale chybovala Hillová a Češi toho dokázali využít.

„Říkali jsme si, že je to spíše exhibice než závod. Brali jsme to na pohodu, užívali jsme si to. Úplně nám to nevycházelo, dělali jsme zbytečné chyby, které kdybychom neudělali, tak jsme mohli jít o zlato, což by bylo podstatně jednodušší,“ uvedl Tomeček, jehož zaskočil i formát soutěže.

„Mysleli jsme si, že půjdeme do klasického finále a budeme bojovat v šesti. Nakonec nám řekli, že jsou jen souboje o medaile, a nám spadl kámen ze srdce, že jsme byli čtvrtí a dostali šanci. Bára byla skeptik, moc si nevěřila, ale řekli jsme si, že můžeme jen překvapit,“ řekl Tomeček. „Mně finále celkově moc nevychází, tak jsem myslela, že to bude problém. Kuba mě ale podržel, jak s terčema, tak psychicky, a nakonec to dopadlo,“ řekla Šumová.

Z vítězství se radovala italská dvojice Chiara Cainerová, Gabriele Rossetti, kteří ve finále porazili krajany Dianu Bacosiovou a Riccarda Filippelliho. I jejich souboj musel rozhodnout dodatečný rozstřel.