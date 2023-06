Čeští sportovní střelci v Krakově odzkouší upravenou týmovou soutěž. ‚Baví nás to víc,‘ říká Kostelecký

Individuální úspěchy sbírají, teď by rádi přidali i jeden společný. Sportovní střelci a olympijští vítězové David Kostelecký a Jiří Lipták se chystají na Evropské hry do polského Krakova, kde je příští týden čeká upravená týmová soutěž. Praha 14:42 13. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní střelci David Kostelecký a Jiří Lipták se těší na společnou soutěž na Evropských hrách | Foto: Ivana Roháčková

„Těším se, že si spolu zastřílíme týmovou soutěž, protože pro nás je ten formát nový a shodli jsme se na tom, že nás to víc baví. Celý život střílíme jenom individuál, ale nový formát týmové soutěže je zábavný,“ říká před cestou na Evropské hry David Kostelecký.

Soutěž se od předešlé verze značně proměnila. „Dřív se to dělalo tak, že po základním nástřelu se to spočítalo třem střelcům dohromady a vyhlásila se první tři místa. Teď je to vlastně samostatný závod, kde nastupujeme spolu. Položky střílíme v šesti lidech, takže jdou dva týmy spolu a střílíme 75 terčů,“ přibližuje sportovní střelec.

„Při tom člověk vnímá, jak se daří kolegovi a propočítává se to už v průběhu. Během soutěže spolu i nějak komunikujeme a hecujeme se, takže to je daleko zajímavější,“ těší se Kostelecký na soutěž družstev.

Ta ale v podobě, kterou olympijský šampion z roku 2008 popisuje, brzy zase vymizí. „Na škodu je, že se zase obměnilo vedení Mezinárodní střelecké federace. Ta sice nepořádá Evropské hry, nicméně tenhle nový formát zase zrušila a vrátila tu týmovou soutěž do původní podoby.“

„Teď nás čekají Evropské hry a spolu s mistrovstvím Evropy v září jsou asi poslední šancí, kde ta týmová soutěž bude. Jsem rád, že to zažiju a potom už to bude zase nuda,“ usmívá se Kostelecký, kterého v Krakově vedle týmového závodu čeká i ten individuální.

Na něm se naopak nepředstaví jeho parťák Jiří Lipták. „Ani to těžké rozhodnutí nebylo. Sedli jsme si se státním trenérem a shodli jsme se na tom, že by bylo zbytečné, abych tam zabíral místo, které můžu uvolnit někomu, kdo bude mít ještě šanci vybojovat postupové místo do Paříže. To je pro nás priorita,“ podotýká Lipták.

Ten tak v Polsku moc dlouho nepobude. „Budu to mít celkem rychlé. Pořadatelé vymezili jeden den na trénink, takže tam dojedu 30 června, 1. července máme trénink, 2. máme závod a 3. bychom měli odcestovat domů. Jedu tam opravdu na otočku,“ přiznává před Evropskými hrami jeden z českých sportovních střelců Jiří Lipták.