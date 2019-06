‚Náš sport to potřebuje.‘ Střelci získali na Evropských hrách většinu z 11 českých medailí

Veřejnosti možná někteří nejsou tolik známí, právě oni ale českému sportu zajistili na Evropských hrách nejvíc medailí. Střelcům se v Minsku mimořádně dařilo a pro českou výpravu získali hned sedm cenných kovů. A kromě toho si navíc ve dvou disciplínách zajistili účast na olympijských hrách. Minsk 16:01 29. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skupina českých reprezentantů v čele s medailisty přiletěla 29. června 2019 do Prahy z Evropských her v Minsku. Na snímku jsou Barbora Šumová, Aneta Brabcová, Jakub Tomeček (zleva), Patrik Šorm (pátý zleva), Barbora Malíková (sedmá zleva), Marcela Pírková, Tomáš Nýdrle, Nikola Mazurová a Filip Nepejchal (zprava) | Zdroj: ČTK

„Náš střelecký sport to potřebuje, abychom měli co největší účast. Kritéria nám ztěžují a ztěžují, takže je to vždycky malý zázrak, že se to při naší základně povede,“ řekl Radiožurnálu střelec David Kostelecký, který získal v Minsku pro českou výpravu historicky první zlato z Evropských her.

Místo ticha mají sportovní střelci ‚diskotéku‘. ‚Je to zábavnější pro fanoušky,‘ říká Nepejchal Číst článek

Zkušený reprezentant triumfoval v trapu, ve kterém své zemi navíc zajistil místo na olympijských hrách v Tokiu v příštím roce. Totéž se v Bělorusku povedlo Nikole Mazurové, která účast na olympiádě vybojovala díky bronzové medaili ve střelbě ze vzduchové pušky.

„Je to asi blbé to říct, ale kvalifikace do Tokia je pro mě víc než tahle medaile, to už je jen taková třešnička,“ přiznává Mazurová, že jistota olympiády je pro ni důležitější než medaile z Evropských her.

Čtyřiadvacetiletá reprezentantka si domů z Minsku přiveze hned dva cenné kovy, podobně jako další střelec Filip Nepejchal. Oba tak v Bělorusku patří k vůbec nejúspěšnějším českým sportovcům.

„Asi to vypadá, že je to jednoduché, když máme oproti ostatním tolik medailí, ale myslím si, že to není pravda. Je to velká dřina a tyto výsledky, které jsme tu vystříleli, jsou opravdu dobré. Asi jsme se dobře připravili, nevím, myslím si, že je to fakt cenné,“ říká k úspěchům české střelby Nikola Mazurová.

Pouhých 19 setin sekundy chybělo české běžecké štafetě na Evropských hrách k medaili Číst článek

Medaile z Evropských her dává střelcům naději na dobrý výsledek i pro blížící se olympiádu v Tokiu. V Japonsku by rád uspěl i skeetař Jakub Tomeček, který si účast na prestižní akci zajistil už dříve.

„Strašně rád bych jel na olympiádu jen jako na výlet, snad tam budou ti nejkvalitnější a medaile budou cinkat i tak. Máme špičkové střelce, vždycky to tak bylo a naši trenéři to jen prokazují. Oni byli špičkoví střelci a teď trénují nové špičkové střelce. Svět teď ale udělal mílové kroky a my se mu snažíme stačit,“ dodává bronzový medailista z Evropských her skeetař Jakub Tomeček.