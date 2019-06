Zápasnice Hanzlíčková si pochvaluje posun do vyšší kategorie. Hubnutí před závody ji unavovalo

Snažíte se hubnout, ale váha ne a ne dolů. Dokonce se stává, že místo hubnutí přibíráte. Do loňska podobné trable řešila i zápasnice Adéla Hanzlíčková. Letos se ale rozhodla zápasit ve vyšší kategorii a přestup do váhy 68 kilogramů si pochvaluje. Česká reprezentantka už nemusí před velkými závody výrazně hubnout a i díky tomu si připsala největší úspěch kariéry. Na stříbro z mistrovství Evropy by teď ráda navázala na Evropských hrách v Minsku. Praha 16:40 16. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápasnice Adéla Hanzlíčková. | Foto: Martin Gábor | Zdroj: ČTK/PR

„Psychicky i fyzicky mě unavovalo shazování váhy. Dělalo mi to problémy, protože jsem shazovala asi šest kilo, což s člověkem logicky trošku zamává,“ popisuje Adéla Hanzlíčková, že před přechodem do vyšší váhové kategorie se necítila zrovna nejlépe.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zápasnici Hanzlíčkovou unavovalo hubnutí, tak přešla do vyšší kategorie. V ní slavila největší úspěch kariéry

Změna jí ale pomohla a díky tomu se teď na závody mnohem víc soustředí a hlavně těší.

„Zkuste něco dělat, když shazujete šest kilo. To se vám nechce absolutně nic, jste na všechny nevrlý, je vám blbě, nemáte žádnou sílu. A teďka je to v pohodě. Když jsem šla do vyšší kategorie a nemusím se tím stresovat, je to daleko lepší. Hodně jsem zesílila a když člověk hubne, tak o sílu přichází. Teď o nic nepřicházím a naopak jsem taková, že se na ten boj těším,“ říká Hanzlíčková.

Přitom ani ve vyšší váhové kategorii se Adéla Hanzlíčková hubnutí úplně nevyhne. I tady si váhu musí hlídat, ale na rozdíl od předchozích let už neshazuje šest a více kilogramů, ale třeba jen dvě kila, na což má pětadvacetiletá zápasnice vlastní originální recept.

„To je úplně v pohodě. To se člověk nenají, nedá si večeři nebo to nepřežene a je to v pohodě,“ říká Hanzlíčková.

I s hubnutím o pouhé dva kilogramy ale mívá Adéla Hanzlíčková občas problémy.

Na olympiádě byl pětkrát a rád by jel i do Tokia. ‚Moc míst nezbývá,‘ popisuje střelec Kostelecký Číst článek

„Říkala jsem si, že konečně nebudu muset shazovat, jenomže jak člověk trochu popustí uzdy, tak přibere ještě o trošku víc, než čekal. Začala jsem trochu víc prasit a teď mám už kolem sedmdesáti, ne-li víc. Říkala jsem si, že sedmdesátku nepřekročím, protože to už je na ženu hodně, ale asi mi to tolik nevadí,“ směje se česká zápasnice.

Snad tedy vyšší váha nebude dělat Adéle Hanzlíčkové problémy ani na Evropských hrách v Minsku, kde se stejně jako na dubnovém stříbrném mistrovství Evropy v Bukurešti utká s evropskou špičkou.

„Myslím, že to bude dost podobné. Třeba jich tam pár nepojede, protože máme za pár měsíců mistrovství světa a to je daleko důležitější, ale myslím, že konkurence bude podobná. Strašně se těším. Jestli to bude jako v Baku, tak si to všichni maximálně užijeme,“ doufá Adéla Hanzlíčková, že Evropské hry začínající příští týden v běloruském Minsku budou stejně povedené jako ty první před čtyřmi lety v ázerbájdžánském Baku.