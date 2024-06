Evropské zlato i olympijský limit. Plavkyně Horská v Bělehradě ovládla závod na 200 metrů prsa

Plavkyně Kristýna Horská se stala mistryní Evropy na 200 metrů prsa. Po titulech kraulařky Barbory Seemanové na stovce a dvoustovce se postarala o třetí zlato a celkově pátou medaili pro českou výpravu na šampionátu v Bělehradě. Vítězným časem 2:23,60 splnila olympijský limit. Vlastní český rekord překonala o 68 setin sekundy. Bělehrad 19:07 21. 6. 2024 (Aktualizováno: 19:20 21. 6. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavkyně Kristýna Horská zazářila na mistrovství Evropy v Bělehradu, když vyhrála závod na 200 metrů prsa | Foto: Darko Bandic | Zdroj: ČTK / AP

Šestadvacetiletá Horská se loni na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Otopeni poprvé v kariéře radovala z medaile, když získala na prsařské dvoustovce bronz. V Bělehradě ve finále potvrdila nejlepší časy z rozplavby a semifinále a porazila stříbrnou Dánku Claru Rybakovou-Andersenovou o 1,60 sekundy.

„Cítila jsem už na obrátkách, že jsem trošku před soupeřkami. To mi dávalo větší sebedůvěru víc do toho kopnout a začít jim ujíždět. Očividně jsem dobře rozložila síly a opravdu jsem nevyhnila. Vyšlo mi všechno tak, jak mělo. Obrátky mi vyšly, krásně mi to klouzalo. Za mě to byl nejlepší závod v životě,“ libovala si novopečená šampionka v rozhovoru pro televizní stanici Nova Sport 1.

Navíc se na poslední chvíli dostala na hry v Paříži, požadovaný čas pokořila o 31 setin sekundy. Přidala se k dosavadním olympionikům v plavání Seemanové, Miroslavu Knedlovi a Danielu Gracíkovi. A o to jí šlo v Bělehradě především. „Jsem strašně spokojená. Hlavní můj cíl byl zaplavat limit na olympiádu a k tomu to zlato, to je opravdu jenom bonus,“ řekla Horská.

Vojtěch Janeček byl v semifinále na 50 metrů prsa diskvalifikovaný. Čas 27,57 sekundy by mu stejně na finále nestačil. Semifinále dnes čeká ještě dalších pět českých plavců.