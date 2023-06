Druhý den, druhá medaile. Fišerová chce na zlato ze závodu hlídek navázat, docházejí jí ale síly

Kanoistky Gabriela Satková, Tereza Fišerová a Tereza Knéblová vyhrály na Evropských hrách závod hlídek. Postaraly se tak už o páté zlato české výpravy, když trať na vodním kanálu u Krakova zvládly o téměř tři sekundy rychleji než druhé Britky. Fišerová také navázala na čtvrteční kajakářský závod, ve kterém dojela druhá. Své dojmy po pátečním triumfu sdělila Radiožurnálu Sport. Krakov 17:41 30. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Fišerová se zlatou medailí ze závodu hlídek | Foto: Iva Roháčková

Po čtvrtečním druhém místě na kajaku máte na krku zlatou medaili ze závodu hlídek na kánoi. Jak vám je?

Je to krásné, druhý den, druhá medaile, bilance je zatím opravdu pěkná. Na to, že se mi teď nejelo tak dobře a cítila jsem se trochu unaveně, to nebylo na vodě znát. Teď je potřeba si hodně odpočinout, neusnout na vavřínech a pokračovat dál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Terezy Fišerové po zisku zlaté medaile v závodě hlídek

Oproti závodu na kajaku proběhlo vyhlášení prakticky hned. Nebyla to oproti čtvrtku nuda?

To rozhodně ne! Bylo to právě o dost lepší, emoce proběhly hned a nemuselo se na nic čekat.

Ve čtvrtek to bylo zbrzděné kvůli kajakářské kategorii chlapů, kteří do poslední chvíle hodně bojovali o nějaké umístění a nevěděli jsme, jak to dopadne. Jsem ráda, že se naše vyhlášení tentokrát nezbrzdilo, to je vždy nejhorší.

Nyní jste v hlídkách úřadující mistryně světa i Evropy. To je celkem pěkná bilance...

Je hezká, to jsem si vlastně ani nepamatovala! Když jsem si brala startovní číslo, tak jsem si říkala ‚Hele trojka, tak to jsme byly loni asi třetí, co?‘ (smích). A Gabča se zamyslela a říká ‚No asi byly, to bylo v Lipťáku a připsali nám tam nějaký šťouch‘. Takže asi tak si to pamatujeme.

Dvě disciplíny máte hotové, v sobotu vás ale čeká finále kajaku a kvalifikace kajak crossu. Půjde to zvládnout? Přibyde další medaile?

Bylo by hezké říkat si, že každý den přijde medaile. Udělám, co bude v mých silách. Ale cítím, že ty síly pomalu ubývají. Sice se necítím úplně unaveně, ale být celý den na tom sluníčku je opravdu náročné. Myslím, že i vy na nás tady koukáte, že to není jen tak, do toho podáváme velké výkony a je to opravdu náročné. Bude chtít si pořádně odpočinout, další den nevybláznit a udržel chladnou hlavu. Trať je dost silová.

Nejrychlejší ze všech hlídek! … a to o parník! Kanoistky suverénně ovládly týmový závod na Evropských hrách.



Jste zlaté, holky! #olympijskytym



Tereza Fišerová ♥️

Gabriela Satková ♥️

Tereza Kneblová ♥️ pic.twitter.com/tygsFqcXs5 — Český olympijský tým (@olympijskytym) June 30, 2023