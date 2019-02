Jako na olympiádě. Na Evropský festival mládeže vyrazilo 53 českých sportovních nadějí

V lichých letech se žádné olympijské hry nekonají. Alespoň podobnou atmosféru jako na nich ale zažijí sportovci, kterým je mezi 14 a 18 lety, na Evropském olympijském festivalu mládeže. Praha, Sarajevo 20:46 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladí reprezentanti před odletem do Sarajeva | Foto: Jan Malý | Zdroj: ČOV

„Koukala jsem, kde je Sarajevo. Vůbec jsem nevěděla, kde to je. Pak jsem zjistila, že je to město po válce,“ vyprávěla Radiožurnálu 15letá snowboardistka Marie Kreisingerová.

Válečný konflikt na balkánském poloostrově a také konání zimních olympijských her v roce 1984 se nakonec některým reprezentantům na Evropském olympijském festivalu mládeže vybavilo. Není se čemu divit, že pro mladé sportovce to je už historie. V seznamu účastníků jsou ročníky narození 2001 a mladší.

Pro většinu sportovců je cesta do Sarajeva dosavadním vrcholem kariéry a uvědomuje si to i šéf české výpravy Martin Doktor:

„Všechny procedury, kontroly a ceremoniály tam fungují stejně jako na olympijských hrách. Je dobře, že si to mladí sportovci zažijí už teď. Olympijských duch je velice silný a může to pro ně být motivací, protože o to víc se budou chtít dostat na velké olympijské hry,“ přemýšlí šéf výpravy.

„Věřím, že tady je řada talentů, o kterých ještě uslyšíme,“ dodává Martin Doktor. Třeba hokejisté Jan Bednář, Michal Gut a Tobiáš Handl už mají starty v dospělé extralize. Mezi naděje výpravy patří i krasobruslaři Daniel Mrázek s Klárou Štěpánovou.

Nejmladší členkou 53členné české výpravy je patnáctiletá Markéta Fajkusová. Když se to dozvěděla, zčervenala. „Aspoň to není takový stres, že bych měla vyhrát nebo tak něco,“ usmívala se reprezentantka v rychlobruslařském short-tracku.

Naopak medailovou nadějí je snowboardistka Marie Kreisingerová. Ta si ale žádný tlak také nepřipouští. „Vidím to trošku jinak. Dělám to hlavně pro zábavu a ne, abych se dostala na olympiádu. Občas je to velký tlak, když ode mě někdo něco očekává, ale nedělám si z toho hlavu,“ usmívá se patnáctiletá reprezentantka.

Kvalifikace ve snowboardovém slopestylu ji čeká hned v úvodní den festivalu, tedy v pondělí. Sportovci ve věku 14-18 let budou v hlavním městě Bosny a Hercegoviny soutěžit do pátku.

53členná česká výprava | Foto: Jan Malý | Zdroj: ČOV