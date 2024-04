Před dvěma lety ukončil kariéru, teď slaví titul. ‚Je to něco nádherného,‘ říká libero Jihostroje Kovařík

České Budějovice v extralize volejbalistů ve finálové sérii vyhrály nad Lvy Praha 3:2 na sety a celkově 3:1 na zápasy. Jihostroj tak vybojoval po pěti letech mistrovský titul. Přesto trenér Andrzej Kowal potvrdil, že u týmu končí. České Budějovice 10:58 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volejbalisté Českých Budějovic porazili ve čtvrtém finálovém utkání pražské Lvy 3:1 na sety a oslavili jedenáctý titul v historii | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

„Ano, je poslední. Důležité je, jak skončíte,“ dodal, že opouští českou extraligu spokojený. Stejně jako libero Jihostroje Michael Kovařík. Pro něj to byla nejlepší sezona v celé jeho kariéře.

„Je to něco nádherného. Já jsem před dvěma lety ukončil volejbalovou kariéru. Manažer mi zavolal, jestli bych mohl zaskočit zraněného Kryštofa. Já mu říkal, že mi volá akorát do práce, ale můžu to zkusit a jsem rád, že to takhle vyšlo. Tohle je pro mě nepopsatelný zážitek. Po tom, co jsem ukončil kariéru, jsem vyhrál jako jednička titul za Jihostroj,“ uvedl po zápase Kovařík.

„Nemám slov. Jsem ještě plný emocí. Strašně moc děkuju všem fanouškům, rodině, co mě přijela podpořit. A já jdu za klukama teď,“ spěchal ke slavícím spoluhráčům reprezentační blokař Oliver Sedláček.

Nejlepším hráčem pražského týmu byl David Kollátor. „Zvedlo se to, ale kluci byli rozjetí jako vlak. Těžko se to zastavuje, když mají takovouhle fazónu,“ pochválil soupeře za skvělou jízdu v play off.