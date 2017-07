Extrémní skokan Navrátil chystá znovu stojku na rukách. Kulisu závodů dotváří maďarský parlament

Mistrovství světa v plavání má svou jasnou dominantu. Je vysoká 27 metrů a 22 závodníků se z ní vrhá k vodní hladině. Soutěž z věže pro extrémní skoky uprostřed města jednak prodává krásu největších památek Budapešti a zároveň láká na šampionát diváky, které by jinak nezajímal, i když takových v hlavním městě Maďarska moc není. Budapešť 21:36 29. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skokan Michal Navrátil a v pozadí maďarský parlament | Foto: Martin Sidorják | Zdroj: České plavání

Burácející davy a nadšený potlesk zní trochu jinak, tohle připomíná spíš malou tribunku rodinných fanoušků. Těžko pak věřit, že o high diving je naopak obrovský zájem, diváci ale na závodníky koukají třeba z protějšího břehu Dunaje od parlamentu, nebo ze stovky metrů vzdáleného Markétina mostu.

„Tohle je opravdu výjimka. Začalo to v Kazani, kdy byla taková věž postavena před Kazaňským kremlem,“ vzpomíná na rok 2015 Hana Novotná, členka technické komise high divingu tady v Budapešti a také zároveň tak trochu trenérka české naděje Michala Navrátila.

Pochází totiž ze stejného klubu, takže když se Navrátil chystá k tréninkovému skoku, tak ho podporuje: „Michale, jdeme! Hrozně důležitá zpětná vazba,“ vysvětluje Novotná a po skoku říká své poznámky: „Dobrý, začátek hezký, trošku to strháváš. Malinko přes delší ruce.“

A také na trénink koukají kolemjdoucí, tenhle sport zkrátka táhne. „Divácky je to velmi atraktivní, protože si samozřejmě říkají, co to je za blázna, co se vrhá z takových výšek. Přeci jen i to prostředí dělá hodně a je to něco nového, co chtějí lidé vidět,“ říká pro Radiožurnál Novotná.

Scenérie s maďarským parlamentem je navíc jedinečná. Zatímco při závodech v halách nebo třeba hokejových, tenisových či fotbalových zápasech je pokaždé stejná kulisa, tohle je úžasná kompozice i pro fotografy.

„Konkrétně tady v Budapešti dělá parlament nádhernou kulisu. Když se záběr komponuje do panoramatické fotky, tak je to úplně jiné. Dominantu tvoří parlament a sportovec tam může být jen minimalistická figurka na obrovské ploše,“ souhlasí český fotograf Martin Sidorják.

Pohled na extrémní skoky je zkrátka dechberoucí a nejlepším příkladem je facebookový účet České plavání. Stránku sledují čtyři tisíce lidí, ale video tréninkového skoku Michala Navrátila má přes jeden a čtvrt milionu zhlédnutí a více než 10 tisíc sdílení. Navíc skokani předvádí v závodech čím dál těžší kombinace, Michal Navrátil to porovnává s rokem 2015.

„Co se týče skoků, tak od Barcelony se toho změnilo docela dost. Úroveň skoků je dvakrát tak větší. Přidal jsem vruty navíc u každého skoku, kluci přidávají o salto navíc. Přidat salto u stejné výšky je hrozně těžké připravit se na to fyzicky,“ říká český skokan, který na nedělní program znovu chystá stojku na rukou na 27 metrů vysoké věži, ze které se divákům zcela upřímně dělá špatně, i když to vidíte třeba jenom na videu.