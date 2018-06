Extrémní skokan do vody Navrátil se chystá na novou sezonu, pomáhá mu i jóga

Stříbrná medaile na mistrovství světa v plavání přinesla extrémnímu skokanovi do vody Michalu Navrátilovi spoustu fanoušků. Video, jak se staví do stojky na hraně sedmadvacetimetrové věže, viděly na sociálních sítích desítky milionů diváků. Teď začíná Navrátilovi nová sezona, do které skočí z Pekelné brány. Praha 17:38 1. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Navrátil | Foto: Dean Treml | Zdroj: Red Bull Content Pool

Diváci budou převážně z lodiček pod útesem sledovat, jak plavci v přibližně osmdesátikilometrové rychlosti narazí na vodní hladinu. Na tenhle úder musí být závodníci připravení, jednak v hlavě a taky musí mít dokonale pevné tělo, na kterém Navrátil přes zimu pracoval. I když to může znít zvláštně, kromě hodin v posilovně trávil přibližně stejně času jógou.

„Není to jen o tom bušit, bušit, bušit, ale je to i tom dát si jeden den klidu, soustředit se na sebe, poslouchat své tělo, protahovat se a pozvolna si jet sérii jógy. Mám štěstí v tom, že moje žena je instruktorka jógy,“ vysvětluje extrémní skokan, který se také potřebuje před každým pokusem pečlivě soustředit.

Aby dostal co nejvyšší body, odráží se zpravidla ze stoje na rukou, a protože potřebuje udržet v tomto rychle rostoucím a divácky atraktivním sportu tempo s nejlepšími, musí k tomu přidat ještě nějaký prvek navíc.

„Abych se mohl dostat na stupně vítězů, tak potřebuju mít skoky hlavně čisté. Hodně důležité je mít nějakou střední obtížnost skoku, ale mít ji čistou natolik, abych se mohl umístit na pódiu. Ale samozřejmě každý rok se přidává třeba vrut nebo salto navíc. Je to o tom, kdo může jak trénovat,“ říká Navrátil.

A to může český skokan v gymnastických halách, v českých bazénech jsou totiž maximálně desetimetrové věže, takže na zkoušku celých sestav přímo do vody musí do speciálního centra v Německu. V nich si zdokonalil i svůj let Supermana, který používají renomované sportovní kanály ve svých upoutávkách a když se mu bude dařit, třeba ho naživo uvidí i diváci v Texasu.

„Zatím nepřemýšlím o tom, jestli mám přidat nějaký nový skok, třeba že bych byl za Batmana nebo něco takového. Co mě v danou chvíli napadne, to udělám. Samozřejmě kdybych měl oblek, tak budu vymýšlet ten skok, ale zatím mám jen plášť, tak to zatím zůstává u Supermana,“ neplánuje Navrátil, že by diváky bavil napodobením nějakého jiného komiksového hrdiny.