Extrémní sport je romantický první dvě hodiny závodu. Když je špatné počasí, tak to bolí, říká Matera

Běžet, letět a spolehnout se sám na sebe. Takový je závod Moravian Challenge v disciplíně hike and fly v moravských Beskydech, jediný vícedenní podnik svého druhu v Česku. Jak se k survival sportu Tomáš Matera dostal? Kde nejraději trénuje? A proč je výhodné být softwarovým vývojářem i sportovcem zároveň? Na vše odpovídal v pořadu Host Radiožurnálu. Host Radiožurnálu Oldřichovice 21:55 8. června 2025

Jste reprezentantem České republiky v disciplíně hike and fly. O jaký sport jde?

Hike and fly je kombinace paraglidingu a ultramaratonu, kdy je daný začátek tratě, konec tratě a otočné body, které je třeba protnout. Záleží pak na člověku, jak je šikovný, jestli se mu podaří letět, nebo nepodaří, a musí potom jít po svých. Vždycky je samozřejmě lepší letět, protože je to rychlejší a bez námahy, ale ne vždycky to jde.

Vždycky je to v horském terénu?

Většinou ano, protože startovací místa, ze kterých se dá na paraglidu startovat, jsou vždy na kopci. Znamená to tedy, že nejdříve musíme vyběhnout kopec, a pak letět. V Alpách nebo jiných velkých horách je úplně běžné, že za den nastoupáme 3000 nebo 4000 výškových metrů.

Chystáte se na mezinárodní Mistrovství České republiky v Hike and fly Moravian Challenge. Co vás tam čeká?

Jde o druhý ročník závodu v Beskydech. Unikátní je tím, že jako jediný v České republice je vícedenní a je bez supportu. Nebudeme mít žádné doprovodné vozidlo, které by nám připravovalo jídlo a pití nebo pomáhalo s plánováním trasy. Podmínkou extrémního sportu je i přenocování v přírodě.

To zní skoro romanticky.

Romantické je to asi tak první dvě hodiny závodu, pak záleží na podmínkách. Když se dá letět, je to super. Když je ale špatné počasí a většina závodu se musí šlapat, tak to potom akorát bolí.

Jak atraktivní je závod pro diváky?

Všichni závodníci mají s sebou krabičku, která vysílá GPS signál o aktuální pozici. Diváci můžou závod sledovat online, kde letos budou i videosestřihy z různých míst po trase, aktuality a komentáře k aktuálnímu dění.

Jde o druhý ročník závodu. Pro vás to ale bude premiéra. Proč jste se neúčastnil už loni?

Tři roky zpátky jsem měl úraz kotníku a ještě loni jsem nemohl moc běhat. I když mě to mrzelo, nedávalo by to smysl. Těším se, že to letos vyjde.

Úraz byl z padáku?

Je to tak. Stalo se mi to při tréninku při přistání u horské chaty. Šlápl jsem na kámen a odlomila se mi kůstka v kotníku. Navázaly se pak na to další problémy, zborcená klenba a podobně. Výsledek byl takový, že loňskou sezonu jsem vůbec nemohl běhat.

Jakou zvolíte letos taktiku?

Důležité je, co si vzít s sebou. Podle počasí se rozhodnu, jestli si budu brát spacák, stan nebo jenom přístřešek. Možná se přikryju jen padákem. Když totiž nesete všechno na zádech 50 nebo 80 kilometrů, záleží na každém gramu. Tentokrát si s sebou musím nést i vodu a jídlo, což se samozřejmě pronese.

A co rozhoduje závod?

Většinou vyhraje ten, kdo je schopný nejdál uletět. Představte si, že letíte 30 kilometrů za hodinu vzdušnou čarou a nemusíte do kopců. Když jdete pěšky, je to samozřejmě daleko delší a kvůli převýšení i daleko pomalejší.

Jak velkou výhodou je, že se budete pohybovat v důvěrně známém domácím prostředí Beskyd?

Nevím, jestli je to úplně výhoda. Stává se totiž, že když to tam znáte, podvědomě se držíte nějaké trasy. Když přijedou přespolní, objeví nějaké jiné možnosti, které my jako místní ani nezvažujeme. Minimálně ale víme, jak vypadá terén a kde se dá odstartovat.

Část roku trávíte v Alpách. Proč?

Je to hlavně kvůli tomu, že tam jsou hory. Je to skvělé prostředí pro trénink. Nejsem jenom paraglidista, dělám i jiné outdoorové sporty. Na běh a cyklistiku je to tam super.

A proč Švýcarsko?

Nějak se to sešlo. Ve Švýcarsku existuje v těchto závodech celá liga, kdy v létě je prakticky každý víkend nějaký závod, a konkurence je tam daleko větší. Jsou tam nejlepší piloti na světě, se kterými se dá kvalitně trénovat.

Co je vrcholem závodu hike and fly?

Je to Red Bull X-Alps. Závod, jehož trasa měří přes 1200 kilometrů vzdušnou čarou přes celé Alpy, na který se kvalifikuje nejlepších 35 závodníků na světě. Je to obrovsky mediálně sledovaný závod, kam je velmi těžké se dostat.

Už dvakrát jsem se snažil přihlásit, ale zatím to nevyšlo. Doufám, že mi vydrží motivace a vyhnou se mi další zranění, abych se za další dva roky mohl o klasifikaci pokusit znovu.

