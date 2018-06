V Kanadě odmávali konec závodu F1 o kolo dřív. ‚Stálo mě to pět sekund,‘ stěžuje si Sainz

Pilota Sebastiana Vettela z Ferrari při nedělní Velké ceně Kanady nerozhodila na cestě za 50. vítězstvím ve formuli 1 ani nezvyklá chyba pořadatelů. Organizátoři totiž chybně odmávali konec závodu už v předposledním 69. kole, což poté mělo za následek kosmetickou úpravu výsledků. Montreal 9:35 11. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Němec Sebastian Vettel ve Ferrari vyhrává Velkou cenu Kanady | Foto: Paul Chiasson | Zdroj: Reuters

„Byl jsem docela zmatený. Počítadlo okruhů na volantu ukazovalo ještě jedno kolo, ale současně jsem viděl i vlajku a někteří traťoví komisaři už dokonce slavili,“ řekl čtyřnásobný mistr světa. „Do vysílačky proto hlásil, že už je konec, ale oni mi řekli: ‚Ne, ne, ne, pořád jeď‘,“ líčil Vettel.

„Ještěže máme vysílačky, protože jsem klidně mohl zpomalit. Také jsem se bál, aby na trať nevběhli fanoušci, protože jsme pořád jeli v plné rychlosti,“ přidal německý pilot, který se díky nedělnímu triumfu vrátil do čela průběžného pořadí mistrovství světa s náskokem jednoho bodu před Lewisem Hamiltonem z Mercedesu.

Kvůli předčasně odmávanému konci závodu se musely lehce upravit výsledky, které se počítaly už podle pořadí v 68. kole. Nejvíc na to doplatil Daniel Ricciardo, protože kvůli tomu přišel o nejrychlejší kolo závodu. To připadlo jeho týmovému kolegovi z Red Bullu Maxi Verstappenovi.

Čas také kvůli incidentu s vlajkou ztratili i další jezdci. „Přišel jsem o pět sekund, protože Kimi Räikkönen, co jel přede mnou, kvůli tomu zpomalil,“ řekl osmý Carlos Sainz z Renaultu. „Vlajky jsem si všiml ve druhé zatáčce, ale věděl jsem, že to je špatně. Proto jsem jel pořád stejně, ale Kimi zpomalil. Zrychlil, až si uvědomil, že se ještě jede dál,“ dodal.

Podle ředitele závodů Charlieho Whitinga mohlo za chybu nedorozumění. „Odpovědný člověk v cílové rovince si myslel, že jde o poslední kolo, tak se zeptal řídící věže, jenže oni si mysleli, že pouze konstatuje fakt, a tak mu to potvrdili,“ uvedl. „Modelka, která pak vlajkou mávala, za nic nemohla,“ přidal na adresu Winnie Harlowové.

Ve formuli nešlo o podobný incident poprvé, měl by být však poslední. „Musíme postupy zjednodušit a sjednotit pro všechny okruhy. Občas to totiž není dokonalé, protože je ve hře hodně lidí, rozdílné jazyky. Tentokrát to naštěstí konečné výsledky nijak neovlivnilo,“ dodal Whiting.