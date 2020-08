Týmový lékař: Jakobsenův stav se po pádu zlepšuje, hrozí mu trvalé poškození obličeje

Nizozemský cyklista Fabio Jakobsen, který byl po hrozivém pádu ve středeční etapě závodu Kolem Polska v ohrožení života, by mohl znovu závodit. Tvrdí to lékař týmu Deceuninck-QuickStep Yvan Vanmol. Podle něj je třiadvacetiletý sprinter vzhledem k vážnosti nehody v dobrém stavu, hrozí mu ale trvalé poškození obličeje. Katovice 18:09 10. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fabio Jakobsen | Zdroj: Profimedia

„Nemá poškozené žádné klíčové orgány. Nemůže zatím mluvit, ale je při plném vědomí a komunikuje s námi prostřednictvím zpráv,“ citoval server Cyclingnews.com Vanmolův rozhovor pro belgický sportovní kanál Sporza.

Jakobsena natlačil v závěrečném hromadném spurtu v Katovicích na bariéru krajan Dylan Groenewegen a mladý Nizozemec ve velké rychlosti přelétl ochrannou bariéru. Jakobsen musel být na místě oživován a po intubaci byl v bezvědomí převezen vrtulníkem do nemocnice, kde se podrobil pětihodinové operaci hlavy a zejména obličeje.

„Naší jedinou obavou teď je, že mu zůstane částečně poškozený obličej. To se může vztahovat i na fungování svalů v oblasti kolem úst. Přesto věřím, že bude znovu závodit, časový horizont je ale těžké odhadovat,“ řekl lékař belgické stáje.

Lékaři probudili Jakobsena z umělého spánku dva dny po nehodě. Od té doby zůstává v nemocnici v Sosnovci a jeho stav je stabilizovaný.

„Nejdůležitější je, že sám Fabio věří ve své uzdravení. Předpokládám, že na konci týdne bude připravený k převozu do Nizozemska,“ dodal Vanmol, který pracuje v cyklistice už téměř čtyřicet let.

Wiggins se Groenewegena zastal

Hromadný pád s málem fatálními následky znovu rozpoutal v cyklistickém světě debatu ohledně bezpečnosti jezdců v závěrečných spurtech. Vítěz Tour de France z roku 2012 Bradley Wiggins má jasno – něco se musí změnit.

„Spoustu sprinterů jezdí se skloněnou hlavou a neustále se obávají útoků jezdců za sebou. Pak mají tendenci lehce zatočit, tak jako to udělal Groenewegen,“ řekl mnohonásobný olympijský vítěz a mistr světa na dráze v podcastu Eurosportu.

„Okamžitě se mi vybavily závodní dráhy, jako je mají atletické ovály při sprintu na sto metrů. Možná by podobné značení pomohlo – nějaké čáry, v každém závodě, klidně jen na posledních padesát metrů, aby jezdci měli představu, kde se pohybují. Třeba to nebude fungovat, ale je to jediná reálná věc, která mě napadá,“ uvedl britský cyklista.

Viník nehody Groenewegen přijal za hromadný pád zodpovědnost a už několikrát vyjádřil velkou lítost. Jeho tým Jumbo-Visma ho až do verdiktu Mezinárodní cyklistické federace suspendoval. Wiggins si ale nemyslí, že by bylo správné sedmadvacetiletého Nizozemce přísně trestat.

„Jak se asi může Groenewegen cítit? Možná sám už nebude nikdy závodit kvůli traumatu z toho, co způsobil. Nikdo by tohle neudělal schválně a nejlepší zprávou pro cyklistiku bude, až se spolu s Jakobsenem bok po boku znovu objeví na startu závodu,“ dodal.